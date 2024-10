Lauri Markkanen brilha e Jazz bate Mavericks fora de casa

Com uma atuação de gala de Lauri Markkanen, o Utah Jazz bateu o Dallas Mavericks fora de casa. No duelo dessa quinta-feira (10), o time de Salt Lake City levou a melhor por 107 a 102. O finlandês foi o cestinha do jogo, com 26 pontos. Com o triunfo, o Jazz se mantém invicto na pré-temporada da NBA (3-0). O Mavs, por sua vez, perdeu as duas partidas que disputou.

Mais uma vez, a equipe de Dallas não contou com o astro Luka Doncic. Afinal, o esloveno sofreu uma lesão na panturrilha esquerda. Desse modo, Spencer Dinwiddie começou o jogo ao lado de Kyrie Irving e Klay Thompson no perímetro. Os jovens Olivier Maxence-Prosper e Dereck Lively completaram o quinteto titular do Mavs. A partida, aliás, marcou a estreia de Thompson com a camisa do time texano.

Já por Utah, o técnico Will Hardy colocou força máxima em quadra. Assim, além de Lauri Markkanen, o Jazz contou com Collin Sexton, Keyonte George, Taylor Hendricks e Walker Kessler na formação inicial contra o Mavericks.

A equipe de Utah liderou o jogo durante os 48 minutos. Além disso, chegou a abrir 20 pontos de vantagem. No terceiro quarto, porém, o Mavs igualou as ações, mas não ameaçou os visitantes no placar.

No entanto, os texanos reagiram no minuto final do duelo. Com seis pontos seguidos de Maxence-Prosper, os mandantes ficaram a três pontos do Jazz. Mas, na sequência, o jovem Brice Sensabaugh acertou dois lances livres e deu números finais ao jogo.

Lauri Markkanen precisou de 28 minutos para ser o destaque do Jazz na vitória sobre o Mavericks. Além do finlandês, outros quatro atletas de Utah alcançaram dígito duplo em pontos. O jovem pivô Walker Kessler, por sua vez, fez bem o “trabalho sujo” perto da cesta. Assim, ele angariou 15 rebotes e dois tocos, em 24 minutos.

Pelo Mavericks, o cestinha foi o pivô Daniel Gafford, com 15 pontos. Já Maxence-Prosper aproveitou bem a chance e saiu de quadra com o duplo-duplo: dez pontos e dez rebotes.

O Jazz segue no Texas e volta a atuar neste sábado (12). O adversário será o San Antonio Spurs. O Mavs, por outro lado, joga na próxima segunda-feira (14), quando enfrenta o Los Angeles Clippers, na Califórnia.

Utah Jazz 107 x 102 Dallas Mavericks

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Lauri Markkanen 26 7 1 0 0 John Collins 14 7 4 1 1 Keyonte George 14 3 0 1 0 Jordan Clarkson 13 4 2 1 1 Collin Sexton 12 3 4 0 0 Walker Kessler 9 15 1 1 2

Três pontos: 11-28 (39%); Keyonte George: 4-5, Lauri Markkanen: 4-7

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Daniel Gafford 15 7 1 1 3 Kyrie Irving 12 4 1 0 0 Jaden Hardy 12 0 4 1 0 Olivier Maxence-Prosper 10 10 1 0 0 Klay Thompson 10 0 3 0 0

Três pontos: 8-26 (31%); Klay Thompson: 3-5

Indiana Pacers 129 x 117 Cleveland Cavaliers

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Bennedict Mathurin 25 3 1 0 0 Jarace Walker 12 4 1 0 0 Myles Turner 12 3 2 0 1 Aaron Nesmith 10 2 1 1 1 James Wiseman 8 10 0 0 0

Três pontos: 16-39 (41%); Bennedict Mathurin: 5-8

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Ty Jerome 15 4 8 0 0 Craig Porter 14 0 4 1 1 Jarrett Allen 13 6 4 0 0 Georges Niang 12 3 0 0 0 Jaylon Tyson 11 6 4 2 1 Jules Bernard 11 2 1 0 0

Três pontos: 12-34 (35,3%); Jules Bernard: 3-7

Charlotte Hornets 119 x 94 Memphis Grizzlies

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK Brandon Miller 22 4 2 1 0 Tre Mann 19 3 2 0 1 Tidjane Salaun 13 5 1 1 0 Miles Bridges 11 2 1 0 0 Moussa Diabaté 10 3 1 2 0

Três pontos: 18-43 (42%): Brandon Miller: 6-8

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Desmond Bane 17 2 3 2 0 Jay Huff 15 6 2 1 3 Jaylen Wells 12 6 3 2 0 Santi Aldama 10 4 5 2 0 Zach Edey 10 5 0 0 1

Três pontos: 14-42 (33%); Desmond Bane: 3-5

Los Angeles Lakers 107 x 101 Milwaukee Bucks

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Rui Hachimura 14 5 1 2 0 Dalton Knecht 13 8 4 1 0 Anthony Davis 11 8 1 1 3 LeBron James 11 6 4 0 0 Quincy Olivari 11 5 2 0 0

Três pontos: 14-44 (32%); Quincy Olivari: 3-4

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Bobby Portis 23 3 1 0 0 Giannis Antetokounmpo 20 7 2 0 2 AJ Johnson 13 4 3 0 0

Três pontos: 13-29 (45%); Bobby Portis: 5-5

New Zealand Breakers 89 x 117 Oklahoma City Thunder

New Zealand

Jogador PTS REB AST STL BLK Matt Mooney 19 7 3 0 0 Parker Jackson-Cartwright 16 1 8 0 0 Mojave King 16 5 0 0 0

Três pontos: 15-42 (36%); Matt Mooney: 5-9

Oklahoma City

Jogador PTS REB AST STL BLK Adam Flagler 25 3 1 1 0 Dillon Jones 23 13 5 4 2 Ousmane Dieng 20 10 9 0 2 Alex Ducas 15 0 1 0 0 Malevy Leons 14 6 2 4 0

Três pontos: 16-39 (41%); Adam Flagler: 5-10

