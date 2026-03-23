Lakers sobe e Warriors desce na classificação da NBA

Los Angeles Lakers e Golden State Warriors tinham o mesmo objetivo para a classificação da NBA na temporada 2025/26: playoffs sem dificuldades. Afinal, os dois times contam com grandes astros e venceram títulos nos últimos anos. No entanto, as duas equipes perderam o rumo em algum momento da campanha. Seja por lesões ou problemas em quadra, ambos caíram. Um deles conseguiu se reerguer, enquanto o outro segue em baixa.

Continua após a publicidade

O Lakers vem de nove vitórias consecutivas, o que fez com que o time subisse do sexto para o terceiro lugar no Oeste em questão de duas semanas. No dia 8 de março, a franquia de Los Angeles tinha 39 vitórias e 25 derrotas, enquanto via o Phoenix Suns, o sétimo, se aproximar cada vez mais.

Em 14 dias, o time de Luka Doncic segue com as mesmas 25 derrotas, mas já soma 46 triunfos. E o detalhe: defendendo muito bem.

Até então, o Lakers tinha vários problemas defensivos. Afinal, com Austin Reaves e Doncic no perímetro, além de um LeBron James aos 41 anos, as coisas não iam tão bem. Mas uma mudança no quinteto titular, sacando Rui Hachimura por Marcus Smart, fez a equipe subir de produção no quesito na NBA.

Continua após a publicidade

E a sequência de 12 vitórias nos últimos 13 jogos do Lakers passa por triunfos contra times como Denver Nuggets, Houston Rockets, Minnesota Timberwolves, além do Warriors.

Leia mais

Por outro lado, o Warriors até teve um bom início em 2025/26 e parecia retomar o ritmo do fim da fase regular da campanha anterior. Foi ali que o time subiu de produção após a troca por Jimmy Butler. Mas as lesões e as conversas de trocas começaram a assombrar a equipe.

Continua após a publicidade

Enquanto Jonathan Kuminga não tinha um papel definido, ele seguia nos rumores. Depois, Butler ficaria fora do resto da temporada. Por fim, mesmo recebendo um jogador de um estilo de jogo que tanto precisava, o time conseguiu benefícios. Afinal, Kristaps Porzingis tem mais ausências do que jogos pelo time.

Para piorar tudo, Stephen Curry, o grande ídolo da franquia, se machucou e não joga desde o dia 30 de janeiro. Como resultado, o time despencou.

Ao contrário do Lakers, o Warriors deixou de ter uma campanha positiva (27 vitórias em 5o jogos) e caiu na classificação da NBA. Desde então, só venceu seis e perdeu 15 e é o décimo no Oeste.

Continua após a publicidade

Se algo serve de alento, o técnico Steve Kerr deu minutos importantes ao brasileiro Gui Santos, resultando em sua renovação de contrato. Santos fez o time de San Francisco suprir as ausências de alguns dos melhores jogadores. Mas, mesmo assim, sem a presença de Curry, a equipe não suportou e caiu.

Agora, vai ao play-in. A sorte do Warriors é que o Memphis Grizzlies e o New Orleans Pelicans estão longe e faltam poucos jogos. Do contrário, poderia correr sérios riscos de ficar de fora da pós-temporada da NBA.

De acordo com o time, Curry está perto de voltar às quadras. Ao menos, para tentar um último “gás” para os playoffs da liga.

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA