NBA: Warriors atualiza informação sobre Stephen Curry

Stephen Curry completou 20 jogos sem entrar em quadra pelo Golden State Warriors na NBA. O camisa 30 se recupera de uma lesão óssea no joelho direito, sofrida em 30 de janeiro. Assim, após quase dois meses, a franquia atualizou as informações em relação ao estado de saúde do astro.

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De acordo com o Warriors, Stephen Curry apresentou boa evolução nas últimas semanas. Por enquanto, porém, não há uma data para o retorno do ídolo de Golden State.

“A reavaliação indicou que Curry continua em boa evolução. Ele intensificou os treinos individuais em quadra e, como próximos passos, será integrado às atividades com contato e aos treinos da equipe nos próximos dias. Então, ele será reavaliado novamente após o retorno do time para casa na próxima semana”, disse o Warriors, em nota.

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Curry sofreu a lesão no dia 30 de janeiro. De início, o Warriors apostava em um retorno à NBA ainda no início de março.

No fim de fevereiro, porém, Stephen Curry deu uma notícia ruim para os fãs do Warriors na NBA. Na época, o camisa 30 relatou que o retorno não aconteceria de maneira rápida, já que a lesão estava demorando para se recuperar.

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“É uma lesão (no joelho) estranha, pois está levando mais tempo para melhorar”, disse Curry. “Meio que eu não consigo prever quando isso vai acontecer. Então, vou ficar fora por mais um tempo. Por enquanto, com tudo isso, é algo para ver a cada dia. Mas espero que me liberem para voltar o quanto antes”.

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A expectativa de Curry, ainda assim, é voltar para a reta final de temporada da NBA. Isso porque o Warriors venceu apenas seis dos 20 jogos sem o armador e tenta garantir uma vaga nos playoffs. Por enquanto, a franquia está na décima posição do Oeste, na zona de play-in.

“Eu estou tentando me manter em forma, ficar forte em todo o resto do meu corpo, para ficar pronto quando voltar forte e jogar os playoffs com toda a força. Então, assim que eu voltar à quadra, vai ter um pouco de tolerância em cima das dores. Mas é algo que não posso jogar assim porque vai piorando”, concluiu Curry.

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Por fim, além de Curry, o Warriors está com diversos desfalques para a reta final de 2025/26. São eles: Al Horford, Gary Payton, Seth Curry, Kristaps Porzingis, Moses Moody e Jimmy Butler.

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