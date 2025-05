“Kristaps Porzingis saiu de jogo sem conseguir respirar”, revela técnico do Celtics

O técnico do Boston Celtics, Joe Mazzulla, só deixou Kristaps Porzingis em quadra por 12 minutos no quinto jogo contra o New York Knicks. O pivô faz uma série muito ruim, então o pouco tempo de quadra não surpreende. A razão da ausência do atleta letão, no entanto, vai além de uma questão técnica. O treinador contou que o titular, acima de tudo, saiu de quadra por um problema de saúde.

“Kristaps saiu do jogo porque não conseguia respirar. Ele estava com dificuldades para puxar ar e, por isso, tomamos a decisão em conjunto de tirá-lo de quadra. É claro que ele queria jogar, então, se necessário, poderíamos contar com o seu retorno à partida. Mas só aconteceria se fosse uma absoluta necessidade mesmo”, revelou o treinador, depois da vitória por 127 a 102.

A situação de Porzingis não é urgente, mas preocupa nos bastidores. O jogador de 29 anos ficou afastado de oito jogos seguidos entre fevereiro e março por causa de uma doença respiratória. Ele voltou às quadras, mas nunca se reabilitou de forma plena e está claro em seu desempenho. Tanto que já confirmou que ainda sente reflexos do problema – como falta do ar e energia, por exemplo.

“Eu estou lidando com alguma coisa que não sei explicar, mas não estou me sentindo em minhas melhores condições. Isso me deixa arrasado porque sei a importância do momento. Tive altos e baixos desde março, mas, agora, foi uma queda bem brusca. Sinto que a minha energia não está boa. Aliás, nada está legal em mim”, admitiu o astro, depois do segundo jogo contra o Knicks.

Substituto

Na ausência de condições de Kristaps Porzingis, o técnico do Celtics se voltou para Luke Kornet. E, em síntese, foi uma decisão imaculada de Mazzulla. O pivô reserva teve uma das melhores atuações da carreira na vitória dessa quarta-feira: foram dez pontos, nove rebotes e sete tocos. Além disso, ele converteu os cinco arremessos de quadra que tentou em 26 minutos de ação.

“Eu sei que nós brincamos sobre essa coisa de ‘jogos da vida’, mas o que Luke fez hoje foi especial. Muito especial. Ele entrou em quadra focado e nos inspirou a cada lance. A sua defesa e presença, certamente, foram importantes para conseguirmos superar uma partida decisiva. Foi uma atuação incrível”, elogiou Al Horford, que marcou 12 pontos no triunfo.

É provável que, depois dessa atuação, Kornet ganhe espaço na rotação para a próxima partida. Não era o plano inicial, mas ele garante que está pronto para ajudar o time a manter-se vivo na temporada. “Você não pode controlar a situação, mas nós podemos controlar como responder a isso. Então, eu só tentei viver o momento e fazer com que sobrevivêssemos para mais um jogo”, resumiu o pivô.

Efeito colateral

Mas, afinal, como Porzingis pode superar essas limitações de saúde? Esse é um grande ponto de interrogação, por enquanto. Os médicos da franquia fazem avaliações diárias com o pivô para entender as suas condições. Há a percepção de que algo está errado, mas ainda faltam informações concretas. Segundo Shams Charania, da ESPN, todos tratam a questão como um verdadeiro mistério.

“Kristaps está lidando com efeitos colaterais do vírus que contraiu durante a temporada regular. Já passou por vários exames nas últimas semanas e ainda não sabem o que é. Isso está drenando as suas energias e, por isso, vem dependendo de ter mais horas de sono. Além disso, toma remédios para aumentar a sua imunidade. Então, ao que tudo indica, são efeitos que ainda precisa superar”, resumiu o jornalista.

