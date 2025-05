Fãs do Knicks reclamam de favorecimento da NBA ao Celtics nos playoffs

O Boston Celtics se recuperou na série contra o New York Knicks pelos playoffs da NBA. Após perder de virada os dois jogos iniciais no TD Garden, o atual campeão venceu por 115 a 93, nesse sábado (10), no Madison Square Garden. Desse modo, deixou o duelo de semifinais do Leste em 2 a 1 para o adversário.

O Celtics mais uma vez dominou o Knicks no primeiro tempo. Com destaque para a dupla Jayson Tatum e Jaylen Brown, o time levou a partida para o intervalo vencendo por 71 a 46. No entanto, diferente do que ocorreu nos duelos anteriores, a equipe celta soube segurar a vantagem no placar.

Para alcançar um roteiro diferente, o Celtics conseguiu conter o ataque do Knicks. O time de New York, afinal, acertou apenas 40% dos arremessos e 25% das tentativas de três pontos. Além disso, cometeu 11 turnovers e sofreu oito tocos da equipe celta.

O Celtics, enfim, conseguiu acertar o ritmo na bolas de três nos playoffs. Após errar 75 arremessos do perímetro nos dois primeiros jogos da série, o time acertou 20 de 40 tentativas, o que serviu para controlar a vantagem sobre o Knicks.

Porém, apesar da melhora do Celtics, os fãs do Knicks justificaram a derrota nos playoffs pelos erros dos árbitros da NBA. Nas redes sociais, assim, os torcedores de New York dispararam contra a equipe de arbitragem, alegando favorecimento ao time visitante.

“Os árbitros estão com o Celtics”, escreveu um torcedor. “Será que os árbitros vão deixar Boston fazer o que quiser o jogo todo ou podemos ter uma falta a nosso favor? Socorro”, comentou outro.

“Dá pra ver o que os árbitros estão fazendo, querem que o Boston ganhe, pelo amor…”, afirmou mais. “Os árbitros da NBA estão sendo pagos pelo Celtics? Deram falta de arremesso para o Payton Pritchard quando ele nem estava arremessando, e não deram nada no Josh Hart… absurdo”, postou outro fã.

Por fim, apesar das reclamações, o Knicks segue em vantagem na série contra o Celtics. No Jogo 1, o time de New York conseguiu tirar uma desvantagem de 20 pontos para vencer por 108 a 105. Já no jogo 2 repetiu a dose ao ganhar por 91 a 90.

