Jaylen Brown lidera e Celtics força Jogo 6 contra Knicks

Sem Jayson Tatum, foi Jaylen Brown que comandou a vitória do Boston Celtics sobre o New York Knicks, por 127 a 102, no Jogo 5 da série. O atual campeão da NBA sobrevive e vai voltar para o Madison Square Garden na próxima sexta-feira (16), onde será disputado o sexto duelo. Além de Brown, Derrick White também teve grande noite e terminou como cestinha do jogo com 34 pontos.

Foi um primeiro tempo tenso no TD Garden. Boston teve alto ritmo ofensivo logo de cara do perímetro com sete bolas triplas convertidas. White foi o responsável por 14 pontos ainda nos primeiros 12 minutos, enquanto Brown fazia muito da função de Jayson Tatum. Ele atacava o aro com força e passava a bola para fora assim que recebia algumas ajudas de marcação do Knicks.

Ainda assim, a equipe da casa não conseguiu abrir vantagem. Depois de um quarto inicial de alternâncias, New York chegou a abrir nove pontos de frente no segundo período. Mas Boston reagiu com 12 pontos do camisa 7 e outros sete pontos do veterano Al Horford. Lutando contra a eliminação, o Celtics de Jaylen Brown conseguiu ir para o intervalo com o empate.

Mas após um começo de terceiro quarto duro, os atuais campeões dominaram. Uma corrida de 30 a 10 entre o meio do terceiro período e começo do último, praticamente matou o jogo no Garden. Aliás, sem Brown. Isso porque foi Derrick White quem brilhou no momento com mais 13 pontos. Aliás, nesse momento, New York viu seus dois astros saírem da quadra com problemas de faltas. O pivô reserva Luke Kornet distribuiu cinco tocos só no período.

Depois disso, a vantagem foi administrada por Boston. Todas as vezes que New York ameaçou reagir foram contidas por um Celtics focado, que dessa vez não entregou uma grande vantagem para o rival. O Knicks parecia sem muita força para buscar.

Josh Hart foi o cestinha com 24 pontos. Mesmo quando Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns tiveram problemas de faltas e Boston disparou no placar, ele ainda tentava manter os visitantes na partida. Por fim, marcou 24 pontos. Brunson também marcou 22, mas teve um terceiro quarto trágico. Enquanto Boston arrancava no placar, ele cometeu cinco faltas só no período.

A decepção maior ficou por Mikal Bridges e OG Anunoby. Os alas estavam frios e não conseguiram conter Brown. Afinal, eles somaram 15 pontos em 26 arremessos ao longo da partida. Apenas duas bolas de três em oito tentativas. Não foi a noite de maior impacto para ambos. Karl-Anthony Towns até flertou com o duplo-duplo, mas as faltas limitaram seus minutos ao longo do duelo.

Assim, Boston diminui a vantagem de New York para 3 a 2. A equipe celta ainda precisa vencer mais dois jogos para avançar, sem margem para erros. O próximo duelo será no Madison Square Garden na sexta. Se o Knicks de Jalen Brunson vencer, a franquia fechará uma série em casa pela primeira vez no século, mas se o Celtics de Jaylen Brown prevalecer, teremos um jogo 7 no domingo (18) em Boston.

(3) New York Knicks 102 x 127 Boston Celtics (2)

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Josh Hart 24 7 2 0 0 Jalen Brunson 22 1 6 0 0 Karl-Anthony Towns 19 8 0 1 1 Mitchell Robinson 8 13 0 2 1 Miles McBride 11 0 3 1 0

Três pontos: 12-30; Hart: 5-9

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Derrick White 34 3 2 0 3 Jaylen Brown 26 8 12 1 0 Payton Pritchard 17 5 3 1 0 Jrue Holiday 14 7 3 0 0 Al Horford 12 5 2 0 1

Três pontos: 22-49; White: 7-13

