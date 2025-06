Knicks revela lesões de Karl-Anthony Towns nos playoffs

De acordo com Ramona Shelburne, da ESPN, o pivô do New York Knicks, Karl-Anthony Towns, disputou boa parte dos playoffs da NBA com lesões. Ainda segundo a jornalista, o astro passou por tratamento no joelho esquerdo e reparação nos ligamentos do dedo. Os problemas, aliás, aconteceram durante a pós-temporada.

Towns sofreu a lesão no dedo no Jogo 3 da série de segunda rodada contra o Boston Celtics. Enquanto isso, o problema no joelho aconteceu nas finais de conferência contra o Indiana Pacers. Apesar das contusões, o pivô marcou pelo menos 20 pontos em todos os duelos da decisão do Leste e teve um duplo-duplo em cinco deles.

Então, com a derrota para o Pacers por 4 a 2, a franquia reavaliou a gravidade das lesões. A decisão do New York Knicks foi em cuidar o quanto antes dos problemas para que o jogador esteja 100% recuperado antes do início dos treinos de pré-temporada.

Karl-Anthony Towns foi o segundo principal cestinha do Knicks nos playoffs de 2024/25. Afinal, terminou com médias de 21.4 pontos por jogo, atrás apenas de Jalen Brunson (29.4). Além disso, teve 11.6 rebotes e 48.8% nos arremessos de quadra, sendo 35.1% do perímetro.

Essa foi a primeira temporada do jogador de 29 anos pela equipe de Nova York. Isso porque chegou poucos dias antes do início de 2024/25 em troca entre Knicks e Minnesota Timberwolves. Então, fez boa primeira campanha. Towns foi eleito para o All-Star Game e terminou no terceiro time ideal da NBA.

Enquanto isso, ao lado de Nikola Jokic, foi o único jogador com médias superiores a 20 pontos, dez rebotes e 40% de aproveitamento de três na fase regular.

Por fim, vale lembrar que Towns tem contrato com o Knicks por mais três anos. No atual vínculo, ele também possui uma opção de jogador para 2027/28. Enquanto isso, o atleta pode assinar uma extensão com a franquia nesta offseason. Assim, caso o faça, ganharia mais duas campanhas.

