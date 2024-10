Knicks: Mikal Bridges admite problema para temporada

Mikal Bridges, um dos principais reforços do New York Knicks para a próxima temporada, está com um problema que vem chamando a atenção dos torcedores. Sua mecânica de arremesso está diferente e o fez ter uma inconsistência nunca antes vista em sua carreira durante a pré-temporada. Desse modo, o próprio jogador admite que está passando por uma adversidade.

Na sexta-feira (18), ele ficou zerado do perímetro ao errar dez na derrota de 118 a 117 para o Washington Wizards. Ao todo, Bridges acertou apenas duas de 19 bolas de três que tentou em quatro jogos da pré-temporada. Então, foi perguntado durante uma coletiva de imprensa sobre seu arremesso.

“Desde quando entrei na NBA, estou tentando consertar minha mecânica para voltar ao que era quando estava na universidade”, contou. “Portanto já faz sete anos disso”.

“Quando saí da universidade, eu meio que me atrapalhei um pouco em relação a isso. Em seguida, tive dificuldade com isso no meu segundo ano na NBA e estou tentando voltar ao que era antes. Então só estou tentando encaixar. É basicamente isso”, completou.

Bridges tem um aproveitamento de 37.5% da linha de três pontos em sua carreira na NBA e desde sua temporada de novato não registra menos de 36.1% na estatística. Ele se consolidou na liga como um jogador 3 and D (especialista de três pontos e defensivo), até se tornar o principal jogador do Brooklyn Nets após troca com o Phoenix Suns. No entanto, mesmo quando seu volume de arremessos aumentou, ele se manteve eficiente. Na última temporada foram 7.2 tentativas por jogo, a maior média que já teve, com 37.2% de aproveitamento.

Apesar de nunca ter tido uma forma visualmente comum de arremessar, ele sempre foi eficaz. No entanto, sua mecânica mudou para esta campanha, sendo agora algo muito menos fluído. Desse modo, isso pode se tornar um problema para o Knicks, que adquiriu Mikal Bridges para que ele seja na próxima temporada o jogador 3 and D que era com o Suns.

A equipe já possui Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns, que vão passar a maior parte do tempo com a bola nas mãos. Além disso, a equipe possui um elenco profundo. Então, Bridges terá a função de arremessar assim que receber a bola, algo em que já provou ser ótimo. Teve a sétima maior média de arremessos catch-and-shoot na última temporada, tentando 5.6 por jogo e acertando 38.4%.

