“Kevin Durant não será jogador do Suns”, acredita jornalista

A passagem de Kevin Durant como jogador do Phoenix Suns deve terminar em breve. De acordo com Brian Windhorst, da ESPN, é quase improvável que o camisa 35 siga no Arizona para a temporada 2025/26. Desse modo, diversos times da NBA monitoram a situação para tentar uma troca pelo astro de 36 anos.

“Tenho 98% de certeza que Durant não será jogador do Suns“, disse Windhorst. “Quanto a como isso vai desenrolar, tenho apenas 1% de certeza. Vários times vão demonstrar interesse, mas parte disso vai depender se eles enxergam Durant como um jogador para manter com um contrato de um ano ou pretendem contratá-lo com uma extensão”.

Os times ligados a Kevin Durant na offseason são diversos. Desde a trade deadline, Golden State Warriors, Houston Rockets e San Antonio Spurs estão interessados no ala. O time de San Francisco, porém, não deve buscar a troca, após conseguir Jimmy Butler em fevereiro. Desse modo, as equipes do Texas estão entre os favoritos pelo camisa 35.

O Miami Heat, enquanto isso, também monitora a situação de Durant no Suns. De acordo com Marc Stein, na plataforma Substack, o veterano é uma das apostas do time da Flórida no mercado de trocas após uma temporada decepcionante em 2024/25. Além do time, o Minnesota Timberwolves é outro que cogita o negócio pelo astro, segundo o jornalista.

A troca de Durant no Suns, porém, depende de um fator: Giannis Antetokounmpo. Por enquanto, o grego não definiu se pedirá a saída do Milwaukee Bucks. Desse modo, se ele pedir para sair em troca, é provável que a maioria dos times com interesse em Durant tentem antes o camisa 35. Portanto, o jogador de Phoenix seria um ‘plano B’.

Além disso, os times devem projetar os passos com Kevin Durant, antes de tentarem a troca pelo jogador com o Suns. Isso porque, o craque tem apenas um ano de contrato, com US$54 milhões para receber em 2025/26. Assim, quem fizer a troca teria que definir se tenta ou não uma extensão com o camisa 35 ainda na offseason.

Segundo Windhorst, é provável que Kevin Durant exija a renovação. Mas os rumores recentes apontam que diversas equipes estariam receosas de comprometer o teto salarial por anos com um jogador polêmico e que está perto dos 37 anos.

