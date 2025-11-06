Kevin Durant crava saída de Ja Morant do Grizzlies

Kevin Durant foi mais um a reagir sobre o momento de Ja Morant no Memphis Grizzlies. O armador estaria insatisfeito no time do Tennessee por problemas com a comissão técnica que o levaram a uma suspensão. Desse modo, durante duelo contra o camisa 12, o astro do Houston Rockets brincou com a situação.

Continua após a publicidade

O momento aconteceu durante o jogo entre Rockets e Grizzlies. Em quadra, Kevin Durant viu o pai de Morant na arquibancada e cravou que o filho vai sair de Memphis em breve.

“Seu filho não quer estar aqui no Grizzlies”, disse Durant a Tee Morant. “A gente sabe que esse é seu último fim de semana aqui em Memphis. Então, aproveite o momento”.

“Your son don’t wanna be here, we know it’s your last weekend. Enjoy your time” Continua após a publicidade – KD to Tee Morant (h/t @Stunna999_ / @Fullcourtpass ) pic.twitter.com/DxHwSl7RyD — NBACentral (@TheDunkCentral) November 6, 2025 Continua após a publicidade



Após a brincadeira de Durant, o pai de Ja Morant e alguns amigos começaram a rir. Porém, não disseram mais nada ao astro do Rockets.

A cena entre Kevin Durant e o pai de Ja Morant acontece em um momento de especulações envolvendo o armador. Na semana passada, o camisa 12 fez uma crítica à comissão técnica durante entrevista coletiva. Desse modo, a diretoria do Grizzlies optou por suspendê-lo por um jogo, o que levantou rumores de troca.

Continua após a publicidade

Leia mais!

Desta forma, o Rockets de Durant surgiu como um dos possíveis interessados em Morant. De acordo com Jake Fischer, do The Stein Line, alguns executivos da NBA apostam em Houston como o destino mais provável para o camisa 12. Isso porque a franquia está em busca de um armador após a lesão de Fred VanVleet.

O Rockets, porém, estaria esperendo o andamento da temporada para analisar a real necessidade por um reforço. O Grizzlies, enquanto isso, ainda não teria confirmado o desejo de trocar Ja Morant, segundo Fischer.

“Ainda não houve nenhum sinal concreto de que o Grizzlies considere trocar Ja Morant. Pelo menos, não neste momento”, disse o insider.

Continua após a publicidade

Por fim, Ja Morant vive um momento conturbado também em quadra pelo Grizzlies. Com média de 30 minutos por jogo, o astro tem médias de 20 pontos, 7.3 assistências e 3.8 rebotes, além de apenas 14% dos três pontos. Portanto, seus piores números desde sua segunda temporada na NBA com a camisa do time de Memphis.

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA