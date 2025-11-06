NBA: Blazers surpreende Thunder em jogo incrível

Deni Avdija liderou e o Portland Trail Blazers bateu o então invicto Oklahoma City Thunder por 121 a 119 no jogo que fechou a rodada de quarta-feira (5) da NBA. O ala somou 26 pontos, dez rebotes e nove assistências, enquanto Jrue Holiday (22 pontos) e Jerami Grant (20) foram os outros cestinhas do time do Oregon. Por outro lado, Shai Gilgeous-Alexander, atual MVP, ficou com 35.
É mais uma vitória do Blazers do técnico brasileiro Tiago Splitter na atual campanha da NBA. Desde que assumiu o time, venceu cinco partidas e perdeu duas. Mas mais do que isso, foram os adversários que bateu até aqui.
Além do Thunder, o Blazers de Splitter superou times como Golden State Warriors, Los Angeles Lakers e Denver Nuggets. Como resultado, a equipe de Portland está no sexto lugar do Oeste, com um total de cinco vitórias em oito jogos. Vale lembrar que a primeira partida de 2025/26 foi sob o comando de Chauncey Billups, suspenso desde então.
O Thunder não teve Chet Holmgren, além de Alex Caruso e Lu Dort, assim como em outros jogos na atual campanha da NBA. Mas isso não impediu o atual campeão de vencer todos os oito primeiros embates. Então, coube ao Blazers interromper a sequência nessa quarta-feira em grande estilo.
Leia mais
- NBA: Austin Reaves vira problema no Lakers
- LeBron James explica onde Stephen Curry é mais perigoso
- NBA: três opções de troca para Ja Morant
O Blazers venceu o jogo sobre o Thunder após um grande segundo tempo em um dos resultados mais surpreendentes da NBA até aqui. Isso porque o time de Oklahoma City liderava por 14 no terceiro quarto e chegou a ficar na frente por 22 no primeiro tempo. Ou seja, a equipe de Portland conseguiu mais uma virada crucial no começo da campanha.
A reação do Blazers aconteceu quando o Thunder vencia por 84 a 70. Então, Deni Avidja, que errou os dez primeiros arremessos do jogo, acertou dois lances livres, seguidos de quatro pontos de Grant. Depois, Avdija e o reserva Duop Reath cortaram para cinco a diferença no fim do terceiro período.
Shaedon Sharpe diminuiu para dois no início do último quarto, mas Isaiah Hartenstein interrompeu a sequência. O Blazers só liderou pela primeira vez quando o jogo estava nos últimos sete minutos. Jrue Holiday fez cinco pontos seguidos, mas o Thunder respondeu logo depois.
Então, com um minuto para o fim, Sharpe deixou em 117 a 112. Ajay Mitchell e Gilgeous-Alexander recolocaram o Thunder no jogo, mas Holiday, em lances livres, deu ao Blazers a liderança por 121 a 118. Isaiah Joe ainda sofreu falta, acertou o primeiro lance livre e errou o segundo por querer para ter mais uma chance. Mas em vão.
Agora, o Blazers pega o Miami Heat no sábado (8), enquanto o Thunder encara o Sacramento Kings amanhã (7).
Siga nossas redes sociais
Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA