NBA: Austin Reaves vira problema no Lakers

Destaque do Los Angeles Lakers na temporada da NBA, Austin Reaves desfalca o time nessa semana. O anúncio foi feito pelo Lakers hoje e ele não jogará contra o San Antonio Spurs.

Reaves tem dores na virilha. Segundo o técnico JJ Redick, o jogador sentiu dores no jogo contra o Miami Heat no domingo (02). Por isso, ficou de fora da partida contra o Portland Trail Blazers. Porém, ele atuou em um treino de arremessos na manhã desta quarta-feira (05), ao lado de Luka Doncic, Maxi Kleber e membros da comissão técnica.

O armador possui bons números na Liga nessa edição. Ele tem uma média de 31,1 pontos, com 9,3 assistências em sete duelos, sendo líder do Lakers nestes dados. Apesar de ser o começo, esta é a melhor média de pontos e assistências de sua carreira. Até então, a temporada mais prolífica tinha sido em 2024/25, com 20,2 pontos e 5,8 assistências. A atuação de gala de Reaves foi contra o Sacramento Kings, em que marcou 51 pontos (recorde dele) e onze assistências.

Contudo, o time da Califórnia terá um retorno no jogo. Doncic desfalcou contra Blazers, devido a uma contusão na perna esquerda. Porém, se recuperou e está livre para esta partida.

O adversário do time do ala esloveno tem o astro Victor Wembanyama. O pivô de 21 anos, que tem médias de 26,7 pontos, 13,7 rebotes e 4,7 tocos por jogo na NBA, ainda está em fase de crescimento. O francês chamou a atenção com a mistura de perímetro, arremesso e defesa.

Desse modo, ele também é visto pelos rivais. O pivô Deandre Ayton do Lakers comparou Wembanyama aos “Os Monstars”, os vilões de Space Jam, nesta quarta-feira.

“Ele é inacreditável. Ele é realmente um jogador único, que surge uma vez a cada geração. E ele consegue fazer tudo. Um cara do tamanho dele, tão ágil, rápido e veloz com ou sem a bola. É preciso um time inteiro para marcá-lo”. falou o jogador.

Bem como Doncic, o time de Los Angeles terá o pivô Jaxson Hayes para o jogo. Por conta de uma torção no tornozelo direito, Hayes aparecia como provável no relatório de lesões, mas foi relacionado após o último treino.

Junto a Austin Reaves, também continuam fora: LeBron James (ciática direita), Adou Thiero (recuperação de cirurgia), Gabe Vincent (torção no tornozelo esquerdo) e Kleber (lesão abdominal).

