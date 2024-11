Karl-Anthony Towns sai decepcionado de melhor jogo pelo Knicks

Karl-Anthony Towns fez o seu melhor jogo pelo New York Knicks nessa quarta-feira. A sensação para o pivô assim que o cronômetro zerou, no entanto, foi de decepção. Ele marcou 46 pontos contra o Chicago Bulls, mas errou quatro dos oito lances livres que cobrou na noite. Dois deles foram seguidos, na reta final último período, e podem ter decidido a derrota por um ponto dos nova-iorquinos.

“Eu vi a minha pontuação, claro, mas estou decepcionado com os lances livres. Sempre espero converter todos que tento, então isso é o que ficar para mim sobre essa partida. Quando perde um jogo apertado assim, você olha para trás e vê tudo o que poderia ter feito diferente. Se não errasse dois ou três dos arremessos, em síntese, seria outra história”, lamentou o astro, após o revés por 124 a 123.

Towns atingiu a sua maior pontuação em uma partida pelo Knicks, mas não foi só isso. Ele pegou dez rebotes, roubou três bolas e converteu 18 dos 30 arremessos de quadra que tentou. O pivô, no entanto, não errava metade dos lances livres cobrados em uma partida com cinco ou mais tentativas há três anos. Por isso, depois do jogo, ele seguiu em quadra para treinar o quesito por alguns minutos.

“Sei que as pessoas olham os números e podem achar que foi uma ótima atuação. Mas, para mim, essas estatísticas não significam nada. Afinal, se não vierem acompanhadas de uma vitória, elas não têm sentido. Nós ganhamos como um time e perdemos juntos também”, concluiu o quatro vezes all-star.

Culpado

Mas Karl-Anthony Towns não foi o único a se culpar após o jogo pela derrota do Knicks. Josh Hart também teve uma participação em um lance fundamental para determinar a derrota. Ele cometeu uma (questionável) falta em um arremesso de longa distância de Coby White a três segundos do fim. O armador converteu os três lances livres e, com isso, recolocou o Bulls na liderança.

“Nós perdemos a partida porque cometi uma falta no final. Foi isso e não existe forma de minimizar o que aconteceu. Não há desculpa para isso, pois cometi um erro inaceitável e imperdoável que nos custou a vitória. E, agora, não tem nada que possamos fazer sobre isso. Eu preciso ser melhor do que isso. Essa derrota, em síntese, está na minha conta”, assumiu o experiente ala-armador.

O resultado foi ainda mais dolorido para o Knicks por causa das circunstâncias. O Knicks chegou a ficar 22 pontos atrás no placar, mas conseguiu empatar o duelo entrando no minuto final. “Teria sido uma vitória importante para nós, pois era a primeira vez que saímos atrás e conseguimos uma grande reação. Não acontece por minha culpa. Mas tenho que seguir em frente”, finalizou.

Competidores

O Knicks, por enquanto, pode ser considerado uma das decepções da temporada. O time só venceu cinco de 11 jogos disputados. Mas, depois de fazer sete de suas últimas dez partidas como visitante, a equipe tem três duelos como mandante contra adversários “acessíveis”. O calendário favorece os nova-iorquinos por uma recuperação. Nada, no entanto, deixa o técnico Tom Thibodeau mais confiante do que o caráter do elenco.

“Quando você tem competidores ao seu lado, eles são movidos por tudo a sua volta. Só querem ser os melhores, não importa se será em uma partida de basquete ou dominó. Eu adoro esse grupo de jogadores porque não preciso motivá-los. Vencer em quadra é motivação o bastante. Eles vão cometer erros, não vão ser perfeitos e podemos melhorar, mas sempre vão competir”, garantiu o treinador.

