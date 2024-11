Josh Hart tenta explicar problemas na defesa do Knicks

Desde que chegou ao New York Knicks, Josh Hart se destacou como um dos melhores jogadores de defesa do time. O bom desempenho no quesito sempre fez parte da cultura da franquia desde que o trabalho do técnico Tom Thibodeau começou. Mas as criticas aumentaram com uma queda de rendimento da equipe na temporada 2024/25.

Após a derrota para o Chicago Bulls, em pleno Madison Square Garden, na última quarta-feira (13), o Knicks tem apenas a 20ª eficiência defensiva da NBA. Ou seja, uma posição acima das dez piores franquias no quesito no começo de temporada. Antes da partida, Hart indicou que as mudanças no time levam a algumas dificuldades iniciais.

“Eu acredito que existam vários ótimos jogadores defensivos nessa equipe. Isso não mudou, eu garanto. Também gosto do que Mikal Bridges e Karl-Anthony Towns podem fazer por nós nesse lado da quadra. Mas o nosso time mudou muito em relação ao que foi em 2023/24. Então, leva um tempo para as coisas se ajustarem. Nem tudo será perfeito desde o primeiro dia, mas vai ficar”, afirmou o jogador.

Publicidade

Na última campanha, o time de Nova York esteve entre as dez melhores defesas da NBA no quesito eficiência. Esses números são ainda melhores considerando o breve período que não houve desfalques. As várias lesões da última temporada, como as de Julius Randle e OG Anunoby diminuem o que poderia ser um lugar ainda mais alto na lista.

Mas como Josh Hart justificou, o Knicks alterou muito a sua equipe de uma campanha para outra, alterado o funcionamento da defesa.

Leia mais sobre o Knicks!

Towns e Bridges foram os principais reforços em trocas com Minnesota Timberwolves e Brooklyn Nets. Enquanto isso, a equipe perdeu alguns nomes vitais em sua defesa como Isaiah Hartenstein e Donte DiVincenzo. Além disso, Julius Randle também deixou a equipe. Ele era o atleta que jogava a mais tempo na franquia.

Publicidade

As lesões também atrapalharam. Afinal, os dois principais pivôs defensivos da equipe estão fora no momento: Mitchell Robinson e Precious Achiuwa.

E apesar do otimismo em uma evolução ao longo da temporada, o ala do Knicks também cobra que o time seja mais físico nas partidas. Sobretudo, no início dos jogos.

“Nós sabemos que leva um tempo até que as coisas comecem a acontecer quando você faz alterações importantes. Isso tanto do lado ofensivo, quanto do defensivo. Então, estou tranquilo. O que precisamos entender, acima de tudo, é que precisamos compensar isso com jogo físico e muita energia desde o início. Esse é o caminho para superar alguns problemas. Nós podemos e vamos fazer isso”, concluiu.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA