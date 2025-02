Josh Hart avalia troca de Luka Doncic: “Roubo histórico de Pelinka”

O negócio entre Los Angeles Lakers e Dallas Mavericks segue gerando repercussões. Em toda a NBA, o assunto é o mesmo: a saída de Luka Doncic do Mavs e de Anthony Davis da Califórnia. As teorias, desse modo, são várias. O jogador do New York Knicks, Josh Hart, porém, deu uma nova visão sobre a troca: o mérito de Rob Pelinka.

Após a partida entre Knicks e Houston Rockets, Hart não conseguiu fugir do assunto. Assim, rasgou elogios ao dirigente angelino, no que ele descreveu como um “roubo histórico”.

“Acho que todo mundo ficou impressionado, chocado. É preciso dar crédito ao Rob Pelinka”, comentou Josh Hart sobre a troca. “É um roubo histórico. Bom para eles”, continuou.

Pelinka, porém, não foi quem conseguiu a troca. De acordo com o GM do Dallas Mavericks, Nico Harrison, foi próprio quem procurou o Lakers para negociar Doncic há cerca de duas semanas. Algo inesperado até para o dirigente angelino, que chegou a achar que era brincadeira.

“Comecei a falar com Pelinka sobre isso semanas atrás, apesar falando de basquete. Era algo como: ‘Rob, você faria isso?’. Ele dizia: ‘Nico, você está brincando, né?’. Então, eu falei: ‘Interessante, porque talvez eu não esteja”, relatou Harrison.

Apesar disso, Hart deu os devidos créditos a Pelinka, quem fechou o negócio por Doncic. O ala do Knicks, inclusive, ainda comemorou o negócio por outros motivos. Isso porque, de maneira indireta, ele esteve envolvido na troca entre Lakers e Doncic.

“Para alguém como eu, é sempre bom ser envolvido em uma troca por um superastro. Fui trocado por Luka. É ótimo”, brincou.

A perspectiva de Hart volta para 2019. O ala do Knicks, afinal, iniciou sua carreira em Los Angeles e passou duas temporadas, entre 2017 e 2019. No entanto, na offseason do seu último ano, ele fez parte do pacote enviado pelo Lakers ao New Orleans Pelicans por Anthony Davis. Além dele, foram envolvidos Brandon Ingram e Lonzo Ball.

Desde a troca, ele passou pelo Pelicans, Portland Trail Blazers e Knicks. No período, Hart demorou conseguir espaço na liga, até brilhar pelo time novaiorquino nas últimas temporadas. Em 2024/25, ele tem médias de 14.3 pontos, 9.7 rebotes e 5.8 assistências, sendo todas recordes em sua carreira.

Depois de tanto tempo, Hart não imaginava que sua saída do Lakers poderia contribuir para a troca de Doncic.

