Jornalista relata problema entre Bradley Beal e Mike Budenholzer

A temporada pífia do Phoenix Suns foi marcada por problemas de relacionamento entre Mike Budenholzer e astros do time, como Bradley Beal. De acordo com o insider Chris Haynes, o agora ex-técnico da equipe teve uma discussão acalorada com o ala-armador. Segundo a publicação, o treinador pediu ao camisa 3 para ser uma espécie de Jrue Holiday em quadra. No entanto, Beal não levou a sugestão na boa.

“Cara, nunca me desrespeite assim. Nunca me diga para jogar como outro jogador”, teria respondido o veterano.

A história foi confirmada por John Gambadoro, que é o jornalista mais bem informado sobre a franquia do Arizona. De acordo com o âncora da rádio Arizona Sports 98.7 FM, Beal não irá seguir no Suns. Desse modo, a equipe vai ficar livre dos dois personagens dessa polêmica. Afinal, Budenholzer foi demitido nessa segunda-feira (14).

“Chance zero de Bradley Beal retornar ao time do Suns na próxima temporada da NBA. Acho que a franquia vai trocar Kevin Durant. E Beal não estará na equipe, aconteça o que acontecer. Enfim, ele vai embora. Isso é garantido. Esse cara já manteve a franquia refém por tempo suficiente”, revelou Gambadoro.

O pedido de Mike Budenholzer a Bradley Beal tem lógica. A ideia do treinador era a de privilegiar Devin Booker e Kevin Durant na criação e finalização das jogadas. Assim, Beal teria menos a bola nas mãos e mais responsabilidade defensiva.

O técnico, portanto, quis repetir o que fez no Milwaukee Bucks. No campeão da NBA, em 2021, Budenholzer tinha Giannis Antetokounmpo e Khris Middleton como as principais peças ofensivas do time. Holiday, por sua vez, se sacrificava pelo bem da equipe. Dessa forma, ele arremessava menos que a dupla, mas era o cara mais engajado na defesa.

O problema é que, ao contrário de Holiday, Beal nunca foi um bom defensor. Ou seja, era muito difícil o encaixe do trio de astros em Phoenix. Afinal, todos têm como ponto forte a pontuação nos três níveis. Não por acaso, o Suns teve a quarta pior defesa da NBA, em 2024/25. Em suma, faltou um jogador como Holiday na equipe.

Mesmo com a maior folha salarial da liga, o Suns fracassou em quadra. Terminou na melancólica 11ª posição do Oeste, com 36 vitórias e 46 derrotas. Portanto, nem chegou à fase do play-in.

Mike Budenholzer

Campeão da NBA pelo Bucks, Mike Budenholzer chegou ao Suns com planos ambiciosos. Sua missão era liderar o time mais caro da liga a um título inédito. Porém, a temporada de Phoenix foi um fiasco. Com isso, o treinador, que tinha contrato até 2029, foi demitido ao final de sua primeira campanha no Arizona.

De acordo com o repórter Tim MacMahon, da ESPN, o técnico teve atrito com vários jogadores do Suns. Portanto, um indício de vestiário “rachado”. Em fevereiro, Jusuf Nurkic revelou um problema de relacionamento com Budenholzer. O jogador bósnio, inclusive, contou que ficou dois meses sem conversar com o treinador. Além disso, o pivô disse que não tinha qualquer relação com Budenholzer.

Mas não para por aí. Mike Budenholzer bateu de frente com Bradley Beal pelo motivo citado acima. Além disso, o camisa 3 ficou insatisfeito por ter virado reserva em uma parte da campanha. Já Kevin Durant chegou a bater boca com o treinador em dois jogos de Phoenix.

Por fim, houve uma tensão entre Booker e Budenholzer. Segundo Haynes, o técnico chamou o astro para uma reunião, durante uma sequência ruim do time. No encontro, ele implorou ao camisa 1 para que abaixasse o tom de voz durante as partidas e os pedidos de tempo para que a comissão técnica pudesse falar. De acordo com o repórter, o maior cestinha da história do Suns ficou chocado com o pedido do técnico, pois é um dos líderes do elenco.

Bradley Beal

Com o objetivo de montar um time para brigar pelo título da NBA, o Suns adquiriu Bradley Beal na offseason de 2023. A ideia do dono da franquia, Mat Ishbia, era adicionar um terceiro astro à equipe, que já contava com Booker e Durant. Para isso, abriu mão de várias escolhas de Draft. Ou seja, comprometeu o futuro da franquia.

Mas, nada saiu como esperado. O Suns acumulou fracassos em quadra, e Beal se tornou um peso na equipe. Em Phoenix, o ala-armador não passou da marca de 53 jogos por temporada. Portanto, ele desfalcou o time em 36% das partidas. Suas médias, no Suns, são de 17,6 pontos e 4,3 assistências.

Além do problema com Mike Budenholzer, Bradley Beal foi alvo de críticas por conta do grande número de lesões. Em 2024/25, o jogador tem direito a US$50,2 milhões em salários. No entanto, ele atuou em 52 dos 80 jogos da equipe. Ou seja, desfalcou o time em 35% da campanha. O detalhe é que Beal possui mais dois anos de vínculo com o Suns, no valor de US$110,8 milhões.

Além disso, o veterano tem uma cláusula contratual que lhe dá o poder de vetar qualquer troca. Portanto, o camisa 3 é dono de um dos piores custos-benefícios da liga. Na última trade deadline da NBA, por exemplo, o Suns tentou negociar Bradley Beal, mas sem sucesso. Assim, o jogador “trava” a franquia.

Por fim, o time de Phoenix tem alguns caminhos para se livrar de Beal. Um deles é tentar uma troca na offseason. Entretanto, será difícil achar algum interessado por conta do contrato do jogador. Dessa forma, o mais provável é que Beal seja dispensado pelo Suns. Nesse caso, atleta e franquia entrariam em acordo por um buyout*.

* Buyout

Uma das formas de encerrar o vínculo entre jogador e franquia. Nessa situação, quando há interesse mútuo em rescindir o contrato, as partes chegam a um acordo sobre os salários que ainda faltam ser pagos. O jogador abre mão de parte do que teria direito a receber e, em troca, fica livre para assinar com outro time. Costuma acontecer com atletas que, por diversos motivos, acabam ficando sem papel na equipe e desejam buscar uma nova oportunidade na NBA. Normalmente ocorre com jogadores durante o último ano de contrato, Afinal, nesse caso, é mais fácil chegar a um acordo financeiro.

