Jornalista aposta que Lakers vai enviar Austin Reaves em troca

O Los Angeles Lakers arriscou a montagem do elenco ao conseguir Luka Doncic na trade dedline. O negócio custou Anthony Davis e deixou um “buraco” na posição de pivô titular. A lacuna foi o grande problema da equipe nos playoffs, que terminou com a eliminação para o Minnesota Timberwolves. Desse modo, o Lakers pode ter que acertar a troca de Austin Reaves para preencher o espaço.

A troca de Reaves é uma aposta do jornalista Bill Simmons, do The Ringer. De acordo com ele, o ala-armador é o único ativo de Los Angeles que pode render um pivô titular. Assim, por ser uma necessidade imediata do elenco, o analista aponta que não há outra opção se não negociá-lo na offseason.

“Quando Reaves for trocado neste verão, e ele vai ser trocado, o que o Lakers vai receber por ele vai fazer parecer ainda pior o fato de que o Mavericks não o pegou na troca por Doncic”, disse Simmons em seu podcast.

Além da busca por um pivô, a troca de Austin Reaves faz sentido para o Lakers por outro motivo: o teto salarial. O ala-armador tem uma opção para a temporada 2026/27. No entanto, é provável que recuse para conseguir um aumento salarial. O time de Los Angeles, porém, terá que renovar com LeBron James e Luka Doncic também.

A situação fica ainda mais grave ao analisar o resto do elenco. Para a próxima temporada, o Lakers tem 11 jogadores sob contrato, incluindo Reaves. Porém, para 2026/27, somente três nomes têm acordos garantidos: Jarred Vanderbilt, Shake Milton e Bronny James. Assim, além de Doncic e LeBron, Los Angeles precisa pensar da manutenção do plantel.

Se não trocar Reaves, portanto, o Lakers pode ariscar perdê-lo na offseason de 2026. Afinal, outros times devem ter condições de oferecê-lo mais de US$ 20 milhões anuais, enquanto para a equipe de Los Angeles seria um desafio.

Reaves, por fim, vem de sua melhor temporada pelo Lakers. Em 2024/25, ele teve médias de 20.2 pontos, 5.8 assistências e 4.5 rebotes em 75 jogos. Além disso, teve aproveitamento de 46% nos arremessos e 37.7% nos três pontos. Portanto, se consolidou como o terceiro principal jogador do elenco, atrás somente de Luka Doncic e LeBron James.

