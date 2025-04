Jornalista afirma não ter medo de LeBron James em jogo da NBA

A discussão de LeBron James com Stephen A Smith, da ESPN, antes de um jogo da NBA viralizou nesta temporada. O episódio aconteceu no início de março, mas ainda repercute. O motivo da reclamação do astro do Los Angeles Lakers foi comentários feitos pelo jornalista sobre seu filho, Bronny James. Agora, quase dois meses depois, Smith voltou a falar sobre o embate no podcast 360 with Speedy.

“As pessoas poderiam dizer que eu teria levado uma surra, mas você viu com quem eu entrei? Ele estava a 3 metros de distância. Então, o que quer que fosse acontecer teria que ser rápido. Eu realmente não tenho muito com que me preocupar. Mas, falando sério, onde quer que eu vá, a ESPN sabe. A polícia local, o FBI, tudo. Estou sempre cauteloso porque sou um investimento”, disse Smith.

A fala do analista relembra o episódio com LeBron James antes de um jogo da NBA. Seu argumento, além disso, se baseia no recente contrato que assinou com a emissora. Smith renovou com a ESPN por dois anos e US$100 milhões. Portanto, o jornalista ganha mais que muitos jogadores da liga. Ou seja, na sua visão, o canal fará de tudo para protege-lo.

Publicidade

No episódio, torcedores temeram que o jogador pudesse agredir o analista. Ao ser questionado sobre uma possível briga, Smith garantiu que reagiria.

“Não se trata do LeBron, trata-se de qualquer um. Se alguém se aproxima de você e te bate, você não vai se proteger? Eu teria [batido nele]”, completou.

Leia mais!

A reação de LeBron com Smith se fez por diversas críticas que ele fez ao filho do astro. O analista sempre foi um crítico da presença de Bronny na NBA e acusou seu recrutamento de ser apenas por quem é seu pai.

Publicidade

De acordo com Smith, ele teria de falar sobre Bronny de qualquer forma, já que era algo incomum o jovem jogar ao lado de LeBron James na NBA. Por ser a primeira vez que um jogador atuaria ao lado de seu filho, o jornalista entende que se tratava de uma situação única.

“Era inevitável, então eu tinha de discutir sobre isso. Mas não era um jogador de basquete me confrontando. Era um pai. Eu não posso ficar irritado ou me sentir desprezado por LeBron James em nenhum momento. Baseado nos comentários que ele acha que ouviu, James veio me confrontar sobre o que ele acha que ouviu”, afirmou à época.

Publicidade

Enquanto isso, LeBron retrucou dizendo que Bronny estava jogando na NBA por méritos próprios.

“Mas deixe eu dizer o que senti. Porque eu diria algo se estivéssemos em um lugar diferente, pois eu não ia o confrontar ali. Eu nunca falei negativamente sobre seu filho. Eu estava falando de você, LeBron James. Não desejo nada além do melhor para Bronny”, disse o veterano.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA