Jogador comemora vitória do Bulls sobre Kings: “Jogo da revanche”

Jogador do Sacramento Kings até fevereiro, Kevin Huerter foi trocado para o Chicago Bulls na negociação de Zach LaVine, e no reencontro com seu antigo time, na última quinta-feira (20), comemorou a vitória. A fase de Huerter em Sacramento não era boa, mas em Chicago ele conseguiu voltar a ser um arremessador de três confiável, com 36.9% de aproveitamento.

“100% foi um jogo de revanche”, disse o ala-armador. “Assim, me senti muito bem. Foi uma bela vitória”. Huerter foi um dos destaques do jogo, com 25 pontos, sete assistências e cinco rebotes, mostrando serviço contra a antiga equipe.

Ele começou a se destacar no time do Kings de 2022/23, quando Mike Brown foi o treinador do ano e levou a equipe aos playoffs. No entanto, desde então, sua produção havia caído, com sua última temporada em Sacramento com apenas 30.2% de aproveitamento de três pontos. Dessa forma, o que era o ponto de destaque de seu jogo já não funcionava. Então, a diretoria resolveu envolvê-lo no pacote que trouxe Zach LaVine.

Ainda antes da temporada iniciar, já havia rumores de uma possível saída de Huerter. No entanto, ele continuou. Mas a temporada do Kings foi diferente do esperado. Afinal, a equipe demitiu Mike Brown ainda em dezembro, e depois se viu “forçada” a trocar De’Aaron Fox, que não renovaria seu contrato para continuar em Sacramento.

Após a saída do Kings, o jogador começou sua carreira pelo Bulls com vitória, mas no banco. Foi só em 13 de março que Huerter se tornou titular, e vem produzindo bem desde então, com médias de 16.8 pontos, 5.2 rebotes e 4.8 assistências, com 40% da linha de três quando começa os jogos.

Na partida de quinta, em Sacramento, o jogador recebeu aplausos da torcida, e retribuiu após o jogo. “Foi legal ouvir os aplausos. Eu sempre amei os torcedores daqui, e espero que também gostem de mim. Eu já disse antes, mas é uma cidade que ama seu time e é muito bom jogar aqui”.

“Era um jogo numa quinta, e estava lotado. É por isso que é bom jogar aqui. Foi divertido, caloroso, e tem muitas pessoas da cidade e do time que mantenho contato”.

Embora o Bulls não tenha grandes pretensões para a temporada, a equipe deve se classificar ao play-in. Com 30 vitórias e 40 derrotas, ocupa a nona colocação, e as equipes abaixo já perderam a força. Dessa forma, mesmo “sem querer”, Chicago irá disputar uma vaga para os playoffs da NBA, onde Huerter pode mostrar ainda mais trabalho.

