“Jimmy Butler está tentando sabotar o Heat”, acusa lenda do time

O Miami Heat encara uma crise com a temporada do time em andamento por causa do impasse de Jimmy Butler. O astro disse que não está feliz na franquia e pediu para ser trocado. Várias pessoas se colocaram ao lado do jogador e, como resultado, o vilão da história passou a ser o lendário Pat Riley. No entanto, para o ídolo Tim Hardaway, o dirigente só está cuidando do time diante de um atleta egoísta.

“Você não deve desrespeitar as autoridades, antes de tudo. E isso é o que Jimmy tem feito. Pat Riley está tentando conduzir o barco por águas turvas, mas esse cara atua como quem quer afundá-lo. Está tentando sabotar, mas não vai conseguir. Por isso, estou ao lado de Pat nessa história. Você está sob contrato, então deve honrá-lo. É profissionalismo”, cobrou o ex-armador, em entrevista à rádio Sirius XM.

Riley e Butler, a princípio, entraram em rota de colisão desde o início do ano passado. O multicampeão da NBA disse que o ala-armador deveria “calar a boca” após provocações ao campeão Boston Celtics. Mais do que isso, cobrou que deveria jogar mais para poder falar tanto. Em seguida, recusou-se a oferecer uma extensão prévia de contrato ao atleta de 35 anos.

“Nós vamos ver o que vai acontecer, pois ele tem uma opção de extensão de US$52 milhões em seu contrato. Ele diz que vai recusar a cláusula, mas, a princípio, isso é loucura para mim. Essa questão gira em torno de uma autoridade dizendo ‘não’ aos desejos de alguém. E, como sabemos, esses jogadores atuais não aceitam rejeição. Simples assim, em síntese”, criticou o membro do Hall da Fama.

Responsabilidade

A situação de Jimmy Butler no Heat mostra um momento de poder dos jogadores em relação aos time s. Afinal, são eles que comandam a NBA. Exigem trocas, direcionam destinos, negociam altos contratos. É uma diferença muito clara em comparação aos tempos de Hardaway. Mas o que não muda é uma questão universal: você tem que cumprir o que assina.

“Eu acho que é uma questão de responsabilidade. Esses jogadores não sabem lidar com rejeição, pois tudo o que ouvem hoje em dia é ‘sim’. Então, receber um ‘não’ é como se o mundo acabasse. Jimmy não quer jogar porque não recebeu o contrato que desejava. Mas existe outro contrato em vigor, pelo qual você é responsável. Por isso, entre em quadra e jogue”, exigiu o ídolo de Miami.

Hardaway entende que os torcedores estejam tristes pela iminente perda de um ídolo. Mas garante que, no fim das contas, Riley só está defendendo os interesses da equipe contra individualidades. “Conheço Pat e sei o que está fazendo. Só está cobrando de Jimmy, em síntese, o que é direito do Heat. Você assina um contrato e deve honrá-lo. É assim que funciona a vida”, concluiu.

Sem saída

As declarações de Butler fizeram com que o Heat o suspendesse. Foram sete partidas de afastamento, mas que já podem acabar no fim dessa semana. Vários jornalistas indicam que as propostas de troca que chegaram à equipe não foram boas. Ou seja, a chance de ter que reintegrá-lo é grande. Para Bobby Marks, da ESPN, a tendência é que nada se resolva nos próximos dias.

“Eu acho que o cenário mais provável é que Jimmy esteja no elenco de Miami depois da trade deadline. E vai exercer a sua opção de extensão. Logo em seguida, avaliar quais são as perspectivas em termos de trocas. Pois, no fim das contas, todos precisam uns dos outros. Não sei como tudo saiu do controle, mas Miami precisa de Jimmy e Jimmy precisa de Miami”, apontou o analista.

