Jayson Tatum cita Kobe Bryant e projeta mais títulos da NBA

Jayson Tatum nunca escondeu sua admiração por Kobe Bryant. De fato, mesmo que o eterno camisa 24 seja uma lenda máxima no Los Angeles Lakers, isso nunca impediu Tatum, do Boston Celtics, de prestar homenagem ao seu grande ídolo. Dessa forma, o astro concedeu uma entrevista para a revista Forbes e comentou sobre o que mais admira na carreira do ídolo na NBA.

“Ser implacável. Kobe não parou de ficar satisfeito com um título, dois, ou três. Ele acabou ganhando cinco”, destacou Tatum. “E ele não se arrependeu de nada quando saiu. É isso que eu mais admiro nele, ele deu tudo o que tinha para o jogo de basquete”.

Sobretudo, Jayson Tatum também revelou suas metas para o futuro de sua carreira e declarou que ainda pretende ser MVP da temporada regular da NBA e das finais, assim como Kobe Bryant.

“Quero continuar melhorando. Quando criança, eu era muito motivado. Estabeleci várias metas para mim mesmo e fui abençoado em tempo real para marcar certos itens que eu queria conquistar”, revelou o astro. “Quero ganhar o MVP um dia, quero ganhar mais campeonatos. Quero ser o MVP das Finais. Essas estão no topo da lista de coisas que ainda quero conquistar”.

Além disso,, a estrela do Boston Celtics foi questionada se pretende ser um dos rostos da NBA para a próxima geração. Acima de tudo, Jayson Tatum ponderou muitos aspectos, como dominar o jogo e se conectar com os fãs, além de, é claro, vencer títulos.

“Isso é uma questão de opinião porque se você perguntar a 10 pessoas diferentes, você pode obter 10 respostas diferentes”, afirmou o camisa zero. “Você se coloca nessa conversa e as pessoas podem vê-lo dessa forma. Como você se comporta, como você se representa em certas situações. E, obviamente, no seu estilo de jogo. Como você se conecta com os fãs, como você domina o jogo. Ganhar campeonatos com certeza ajuda”.

Entretanto, se um dos sonhos de Jayson Tatum é ser MVP da temporada regular da NBA, o astro está no caminho certo. Isso porque o astro do Celtics é o segundo na corrida pelo prêmio. Mas Tatum encara uma forte disputa pelo troféu com o pivô sérvio Nikola Jokic, três vezes eleito e atual primeiro colocado na última parcial divulgada pela liga.

