Jaylen Brown critica Thunder: “Não é basquete NBA”

Jaylen Brown reclamou do basquete praticado pelo Oklahoma City Thunder na NBA. Após o duelo contra o líder do Oeste na quinta-feira (12), o astro do Boston Celtics criticou o fato de os jogadores do time adversário tentarem enganar os árbitros ao ‘cavar faltas’.

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“É como se a gente elogiasse jogadores por jogarem da maneira certa, mas damos vantagem àqueles que tentam manipular o jogo a seu favor. Eu simplesmente não acho que isso seja basquete. Então, vamos apenas praticar o esporte. Toda essa tentativa de cavar faltas, para mim, tanto faz”, disse Jaylen Brown.

A irritação de Brown com o Thunder aconteceu após uma semana dura para o ala na NBA. Na derrota para Oklahoma City, o camisa 7 registrou cinco faltas e ficou a uma da expulsão. Já na terça-feira (10), contra o San Antonio Spurs, ele foi ejetado de quadra por reclamar com árbitros após eles não marcarem uma falta que ele deveria ter recebido.

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Na fala recente, muitos fãs associaram as críticas de Brown ao astro Shai Gilgeous-Alexander, do Thunder.

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O atual MVP da NBA saiu do duelo contra o Celtics com oito lances livres. Além disso, ele liderou a liga em acertos no quesito nas últimas duas temporadas, enquanto lidera na atual. Desse modo, se tornou comum que fãs, atletas, técnicos e analistas critiquem o estilo de jogo do armador. Jaylen Brown, porém, não citou o camisa 2 ao criticar o basquete do Thunder na NBA.

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O técnico do Minnesota Timberwolves, por outro lado, já citou nominalmente o armador ao falar sobre jogadores que cavam faltas. De acordo com Chris Finch, é sempre um desafio enfrentar o Thunder, já que os árbitros costumam ser duros ao apitar contatos no armador.

“É bem frustrante enfrentar Oklahoma City porque, antes de tudo, eles cometem muitas faltas. Fazem faltas demais. Mas, ao mesmo tempo, você não pode nem tocar em Shai que um apito grita. Então, é difícil de conter a frustração. É preciso muita força mental para superar esse sentimento e competir”, disparou Finch.

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Apesar das críticas de Brown e Finch, o Thunder está longe de ser o time que mais cobra lances livres. Na contramão de Shai Gilgeous-Alexander, a equipe é somente a 14ª com mais tentativas no quesito em 2025/26, com 1,6 mil. O Celtics, por fim, é o último no índice, com apenas 1,2 mil.

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