Jaren Jackson Jr aparece na corrida para MVP da NBA

Jaren Jackson Jr. está na disputa pelo MVP da NBA. Na atualização desta sexta-feira (7), o astro do Memphis Grizzlies estreou na lista ao aparecer na sétima posição pelo prêmio. O líder, enquanto isso, segue sendo Shai Gilgeous-Alexander, que brilhou pelo Oklahoma City Thunder por mais uma semana.

Na disputa pelo MVP, Jaren Jackson Jr. vive sua melhor temporada na NBA. Em um ano onde assumiu o pratogonismo de Ja Morant, o ala-pivô tem médias de 23.4 pontos e 6.1 rebotes, além de 1.6 toco e 1.3 roubo de bola. Assim, lidera sua equipe à segunda melhor campanha do Oeste.

Foi a última semana, no entanto, que colocou Jackson Jr. na corrida pelo prêmio. Afinal, ele tem médias de 33 pontos em fevereiro, com 1.7 toco por jogo. Os índices são maiores que no mês passada, quando ele teve 24.3 pontos. Portanto, um crescimento considerável do astro, que tem recebido elogios do técnico Taylor Jenkins.

“Ele está tendo um ano estelar. É um all-star e acho que será um All-NBA, por todo trabalho e impacto nas vitórias que teve”, afirmou o técnico do Grizzlies.

Sem mudança

Os favoritos ao prêmio seguem sem mudança. O líder isolado, inclusive, é Shai Gilgeous-Alexander. Pela quarta semana seguida, o craque do Thunder figura na primeira posição da Corrida pelo MVP, se colocando cada vez mais como principal candidato ao prêmio.

Somente nas últimas duas semanas, o armador teve três jogos de 50 pontos. Além disso, nos seus últimos dez jogos, ele tem médias de 38.4 pontos, 6.4 assistências, 4.3 rebotes e 1.7 roubo, além de 58% nos arremessos. Como resultado, lidera a melhor campanha da NBA.

O principal concorrente, claro, é Nikola Jokic. O pivô segue rumo a uma temporada histórica, onde tem médias de triplo duplo. Até aqui, são 29.6 pontos, 12.7 rebotes e 10.3 assistências. A disputa, entretanto, vem sendo decidida pelas campanhas dos times. O Thunder, afinal, lidera o Oeste com folgas, enquanto o Denver Nuggets aparece na terceira colocação.

Por fim, Giannis Antetokounmpo segue na terceira posição. O grego do Bucks tem médias de 31.8 pontos, 12.2 rebotes, 5.9 assistências. Enquanto isso, Jayson Tatum tomou a quarta posição de Karl-Anthony Towns. Já Anthony Davis e Kevin Durant saíram dos dez primeiros

Então, confira o ranking da Corrida do MVP

1. Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

2. Nikola Jokic (Denver Nuggets)

3. Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

4. Jayson Tatum (Boston Celtics)

5. Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves)

6. Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers)

7. Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies)

8. Jalen Brunson (New York Knicks)

9. Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)

10. Alperen Sengun (Houston Rockets)

