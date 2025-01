James Harden comanda e Clippers bate Lakers

Em boa noite coletiva e sob o comando de James Harden, o Los Angeles Clippers despachou o Los Angeles Lakers, por 116 a 102, no clássico da cidade. Foi a primeira vez que os rivais se enfrentaram no Intuit Domee e os donos da casa venceram. O astro terminou com um duplo-duplo de 21 pontos e 12 assistências. Além disso, a rodada deste domingo (19) ainda contou com mais seis partidas.

O Clippers vive um ótimo momento na temporada. Isso porque foi a quarta vitória seguida e a quinta nos últimos sete jogos. Aliás, o duelo contra o rival foi um confronto direto, o que dá um peso ainda maior para a vitória do time da casa. Agora, são 24 vitórias em 41 partidas e o quinto lugar do Oeste mantido. A metade da campanha já foi para a equipe. O próximo duelo será na quarta-feira (22), contra o Boston Celtics.

O Lakers, por outro lado, segue em sua jornada de oscilações. O time vinha de duas vitórias e triunfou em seis dos últimos 11 confrontos. Mas essa é a quarta queda em seis partidas. Assim, são 22 triunfos e 18 reveses. A derrota no duelo direto faz o time permanecer na sexta posição, um jogo e meio abaixo do rival. Na terça-feira (21), a equipe enfrenta o Washington Wizards.

Então, confira como foi o clássico de Los Angeles, com vitória do Clippers de James Harden sobre o Lakers de LeBron James.

Com a cara do Clippers

Vitória que traz à tona muitas das principais forças da ótima temporada de Los Angeles até aqui. Norman Powell quente, Ivica Zubac dominante, uma defesa forte e James Harden cerebral para o Clippers vencer o Lakers. Além disso, teve boa participação de Kawhi Leonard.

O quarteto brilhou no primeiro tempo, período em que a vantagem foi construída. O jogo de dois homens entre Harden e Zubac estava afiado, enquanto Powell e Leonard estavam muito eficientes.

Enquanto isso, os reservas também fizeram a diferença desde que entraram no jogo. Ninguém se destacou em especial, mas Nicolas Batum, Derrick Jones Jr e Amir Coffey foram muito importantes no jogo sem bola. Ou seja, além de defenderem, espaçaram e contribuíram do perímetro.

Depois de abrir 15 de vantagem no intervalo, a equipe da casa chegou a impor 26 pontos já perto do fim do terceiro quarto. Enquanto a defesa travava o Lakers, Harden e Leonard mostraram um pouco do quão especial é a sua dinâmica e o porque de Los Angeles estar começando a sonhar novamente. Mas alguns minutos ruins no fim do período trouxeram o jogo para dez pontos no começo do último quarto.

A resposta, porém, foi a melhor possível. Mesmo sem Leonard em quadra, por conta de sua restrição de minutos, uma bola tripla decisiva de Harden (vinda de um roubo de Powell) e alguns rebotes ofensivos incríveis de Zubac, asseguraram a vantagem. Por fim, reservas na quadra e vitória para o Clippers.

Leia mais!

Lakers inconstante

Depois de um primeiro quarto promissor, o Lakers pouco fez frente ao Clippers de James Harden, com exceção ao curto período entre o fim do terceiro e começo do quarto período.

O perímetro foi o local onde isso foi mais óbvio. A equipe converteu quatro bolas triplas nos primeiros 12 minutos. Foi um começo agressivo de LeBron James, mas também de Anthony Davis, com oito pontos rápidos. A equipe ainda não conseguiu conter o melhor ritmo ofensivo rival, mas se estava perdendo até ali, a distância era de apenas duas posses.

Mas uma tendência que já era preocupante no primeiro quarto, continuou no segundo. Foram cinco erros de ataque para os visitantes nos primeiros 12 minutos e mais quatro no segundo período. Não foi a noite mais quente para o Clippers do perímetro. No entanto, ceder a transição atrapalhou muito os planos do Lakers e viu seu ataque se perder.

No segundo tempo, LeBron James, Rui Hachimura e Dalton Knecht comandaram os melhores momentos. A reação após ficar 26 pontos atrás no placar foi rápida, mas o problema estava em alguns outros nomes. Davis, por exemplo, anotou seis pontos em todo o segundo tempo e nenhum no último quarto. Não é exagero dizer que foi dominado por Ivica Zubac neste meio tempo.

Austin Reaves também não marcou pontos nos últimos 24 minutos e ainda deixou o jogo com uma torção de tornozelo. No fim, apesar de alguma reação, o Lakers nunca pareceu próximo de vencer depois do primeiro quarto.

(22-18) Los Angeles Lakers 102 x 116 Los Angeles Clippers (24-17)

Lakers

Jogador PTS REB AST STL BLK LeBron James 25 5 11 3 1 Rui Hachimura 19 7 1 0 0 Anthony Davis 16 10 3 1 3 Austin Reaves 14 2 3 0 1 Dalton Knecht 10 4 1 0 0

Três pontos: 9-27; Knecht: 2-3

Clippers

Jogador PTS REB AST STL BLK Norman Powell 22 4 1 3 0 Ivica Zubac 21 19 3 1 3 James Harden 21 4 12 1 0 Kawhi Leonard 19 1 4 1 0 Derrick Jones Jr. 9 4 0 2 0

Três pontos: 11-30; Harden: 4-9

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Clippers de James Harden sobre o Lakers de LeBron James, a rodada ainda contou com mais seis partidas. Então, confira o que de melhor aconteceu nos outros duelos da NBA nesse domingo.

(19-22) San Antonio Spurs 107 x 128 Miami Heat (21-20)

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Devin Vassell 23 3 2 1 2 Victor Wembanyama 21 10 3 0 1 Stephon Castle 11 4 1 0 0 Chris Paul 10 4 9 0 1 Harrison Barnes 10 5 2 0 0

Três pontos: 15-40; Vassell: 4-10

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Kel’el Ware 25 8 2 0 2 Duncan Robinson 21 5 2 0 0 Terry Rozier 20 4 5 1 0 Tyler Herro 18 6 7 1 0 Nikola Jovic 14 2 5 2 0

Três pontos: 18-33; Robinson: 5-7

(26-16) Denver Nuggets 113 x 100 Orlando Magic (23-21)

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 20 14 10 3 3 Christian Braun 20 11 2 0 0 Jamal Murray 19 2 4 1 0 Michael Porter Jr. 15 6 0 0 2 Russell Westbrook 12 5 6 0 0

Três pontos: 7-25; Porter: 3-5

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Wendell Carter Jr. 16 13 5 3 1 Anthony Black 14 1 5 2 1 Tristan Da Silva 12 4 2 2 0 Kentavious Caldwell-Pope 12 1 4 1 0 Paolo Banchero 10 7 5 2 1

Três pontos: 12-41; Houstan: 2-3

(15-26) Philadelphia 76ers 109 x 123 Milwaukee Bucks (24-17)

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Maxey 37 6 7 1 0 Kelly Oubre Jr. 19 6 3 0 0 Ricky Council IV 13 4 3 2 0 Eric Gordon 10 1 6 0 1 Adem Bona 10 6 0 1 1

Três pontos: 16-45; Maxey: 6-15

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Giannis Antetokounmpo 34 15 6 0 0 Damian Lillard 25 5 4 1 0 Khris Middleton 13 5 8 0 0 Brook Lopez 12 7 3 0 2 Taurean Prince 11 2 1 0 0

Três pontos: 14-37; Lillard: 4-11

(14-29) Brooklyn Nets 101 x 127 Oklahoma City Thunder (35-7)

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Martin 15 6 2 0 0 Cam Johnson 15 2 2 0 0 Nic Claxton 11 5 0 1 0 D’Angelo Russell 9 4 7 1 0 Day’Ron Sharpe 9 7 2 0 0

Três pontos: 12-43; Martin: 3-7

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 27 3 10 4 1 Isaiah Joe 24 1 1 0 0 Jaylin Williams 14 8 5 1 1 Aaron Wiggins 12 3 5 0 0 Ousmane Dieng 12 3 2 0 1

Três pontos: 19-43; Joe: 8-10

(18-25) Chicago Bulls 102 x 113 Portland Trail Blazers (14-28)

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Zach LaVine 27 4 5 2 1 Nikola Vucevic 17 11 7 3 1 Patrick Williams 15 3 1 1 0 Ayo Dosunmu 12 1 4 1 0 Coby White 9 3 0 0 0

Três pontos: 8-29; Williams: 2-5

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Scoot Henderson 25 7 8 2 0 Shaedon Sharpe 23 4 3 0 0 Deni Avdija 20 12 3 3 0 Jerami Grant 18 1 0 0 1 Deandre Ayton 15 13 2 0 2

Três pontos: 9-31; Henderson: 3-8

(6-35) Washington Wizards 100 x 123 Sacramento Kings (22-20)

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Jonas Valanciunas 23 12 3 1 0 Corey Kispert 14 3 1 1 0 Kyle Kuzma 13 7 3 1 0 Bilal Coulibaly 11 4 0 0 0 Jordan Poole 11 1 3 1 0

Três pontos: 10-42; Poole: 3-9

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK Domantas Sabonis 29 18 4 1 0 DeMar DeRozan 24 6 1 2 1 Malik Monk 23 1 4 1 1 Keon Ellis 18 3 1 1 0 De’Aaron Fox 12 5 13 2 1

Três pontos: 12-39; Ellis: 6-8

