Jamal Murray questiona comprometimento de jogadores do Nuggets

Perder em casa por 27 pontos de diferença não deixa ninguém animado. E, certamente, Jamal Murray não ajudou o clima entre os jogadores do Denver Nuggets após a derrota contra o New York Knicks. O armador citou um detalhe inesperado ao discutir a atuação ruim da equipe nesse domingo. Ele indicou que o “atropelo” como mandante aconteceu porque parte do elenco não estava focado o bastante.

“É uma temporada longa e nós temos vidas fora das quadras de basquete. Acabamos de vencer o Lakers em Los Angeles e alguns dos nossos atletas moram na cidade. Por isso, ficaram por lá um tempo a mais. Hoje, eu acho que nem todos estavam focados como deveriam na partida. E, como resultado, o placar mostrou o que aconteceu conosco”, contou o titular de Denver.

Pode-se dizer que o Nuggets teve um desempenho ruim de forma uniforme. Terminou o primeiro quarto já perdendo por 12 pontos. Em seguida, no intervalo, estava 23 pontos atrás no marcador. O Knicks já parecia ter o jogo definido no segundo tempo e, mesmo assim, chegou a elevar a vantagem para 30 pontos. Murray colocou a culpa da péssima atuação, de forma exclusiva, nos jogadores.

“A culpa do resultado não é do treinador, pois nós somos quem estamos em quadra. Se essa é a energia com que vamos iniciar um jogo, então temos que nos acostumar com placares assim. Já tivemos vitórias taxativas, mas, hoje, estávamos do lado errado da história. Essa é uma derrota que vai ser difícil de assistirmos aos vídeos e até aceitar. Mas, para mim, foi esperado”, concluiu um dos líderes do elenco.

Para esquecer?

O questionamento sobre a postura dos jogadores do Nuggets não ficou limitado a Jamal Murray. Mas, com o técnico Michael Malone, ganhou contornos de revolta. Os números, a princípio, dimensionam o desempenho ruim em níveis históricos de Denver. O Knicks converteu quase 61% dos seus arremessos de quadra na partida. Além disso, igualou o recorde de assistências da franquia em todos os tempos (45).

“Nós já disputamos 16 jogos na temporada, mas ainda estamos falando sobre esforço e disposição em ser físico. Não importa quem está jogando ou não, pois a real questão é: qual é o tipo de time que queremos ser? Então, sim, mais liderança, competitividade e imposição física seria ótimo. E, acima de tudo, jogar com se a gente se importasse em vencer. Pois, hoje, não foi isso que aconteceu”, disparou um revoltado treinador.

É comum dizer que uma atuação tão ruim é “para esquecer”. Malone, no entanto, quer que todos os atletas lembrem da péssima noite por muito tempo. “Nós não podemos esquecer essa partida, pois você não deve esquecer quando passa vergonha. Não se elimina da memória quando cede 145 pontos, não joga duro e não se esforça. Por isso, não podemos esquecer nada sobre hoje”, concluiu.

Nas redes

Não se sabe, por enquanto, se a declaração de Murray causou alguma reação um pouco mais reativa no vestiário. Mas as suas palavras caíram mal entre a torcida do Nuggets nas redes sociais. Eles apontaram, antes de tudo, uma hipocrisia por parte do jogador. Afinal, no início desse mês, ele viajou para Nova Iorque em um dia entre dois jogos da equipe para assistir uma edição do UFC. Denver perdeu as duas partidas.

A reação foi tão negativa, aliás, que o armador se retratou no perfil no X. Ele garantiu que não quis jogar responsabilizar os colegas pela derrota e, assim, se eximir de culpa. “Na verdade, todos os jogadores ficaram em Los Angeles depois da partida. E tivemos uma ótima vitória lá. Então, não estou tentando me excluir de nada. Nós não jogamos bem como um todo nessa noite”, admitiu.

