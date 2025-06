Jalen Williams vê quinto jogo como “recomeço” das finais da NBA

As finais da NBA começaram com o Oklahoma City Thunder, de Jalen Williams, como o franco favorito ao título. Aliás, as casas de apostas projetavam o Indiana Pacers como um dos maiores “azarões” desse século em decisões. Mas, depois de quatro partidas, esse cenário ficou bem diferente. As equipes estão empatadas e, por isso, o ala volta para casa com a sensação de que o duelo retornou à estaca zero.

“Esse vai ser o começo de uma nova série. É claro que o estudo e plano de jogo segue o mesmo, mas a gente trata esse quinto jogo como se fosse a primeira partida outra vez. Nós não podemos mais focar no que já aconteceu ou poderíamos ter feito diferente, por exemplo. O fato é que estamos em um duelo empatado e faltam três jogos. Virou uma melhor de três”, resumiu o astro de 24 anos.

Apesar das projeções iniciais, pode-se dizer que o Thunder tem mais a celebrar do que lamentar com o empate na série. O Pacers, afinal, teve chances reais de encaminhar o título no jogo da sexta-feira passada. Vencia a partida por quatro pontos de vantagem, atuando em casa, a três minutos do fim do duelo. O campeão do Oeste “flertou” com o desastre, mas, na visão de Williams, tem que deixar tudo para trás.

“Eu acho que precisamos ter uma atitude de ‘tábua rasa’. E sinto que pensar assim, em um recomeço, é a melhor forma de alcançá-la. Ao mesmo tempo, do outro lado, creio que pensam a mesma coisa. Os dois times têm chances de vencer, ou seja, tudo está em aberto. Então, nós temos que entrar em quadra e ganhar cada jogo de uma vez”, finalizou uma das referências do time.

Altos e baixos

Para Jalen Williams, do ponto de vista individual, as finais da NBA refletem a trajetória de altos e baixos que tem sido os playoffs. Ele abriu a decisão com duas atuações ruins em casa, em que só acertou 11 de 33 arremessos. Mas reagiu ao somar 53 pontos em 36 arremessos nos dois jogos seguintes. Foi importante, em particular, na vitória como visitante da última sexta-feira.

“Eu trabalho muito duro em meu jogo, então sei o que me trouxe até aqui. Por isso, não me deixo abalar. Não há uma partida em que arremesso mal que afete a confiança que tenho em mim mesmo. Não vou parar de arremessar porque o meu time necessita que arremesse. Os meus companheiros, acima de tudo, precisam que tenha esse tipo de postura”, disse o ala, depois do triunfo.

Nas séries anteriores ao duelo contra o Pacers, contra Denver Nuggets e Minnesota Timberwolves, Williams viveu algo parecido. Foram seis atuações acima dos 50% de conversão nos arremessos de quadra, enquanto outras seis estiveram abaixo dos 40%. “Se os arremessos caírem, caíram. Se não, paciência. Não tenho como controlar isso, mas tenho plena confiança sempre que arremesso uma bola”, concluiu o jovem atleta.

Julgamento

O Thunder já disputou 102 jogos desde o início da temporada, com 82 vitórias e só 20 derrotas. Pode-se dizer que é um dos melhores anos de um time na história da liga, a princípio, em termos de aproveitamento. Mas Alex Caruso sabe que o julgamento da temporada da equipe ainda está depende. Por melhor que tenha sido o ano, tudo vai depender dos próximos três confrontos com o Pacers.

“Você pode ganhar 68 jogos na temporada regular, como fizemos, mas isso não significa nada. Afinal, essas são as partidas pelas quais somos julgados. Se a gente perdesse na primeira rodada, diriam que ganhamos 68 jogos para dar papelão nos playoffs. Por isso, esse é o momento para o qual nos preparamos e vivemos o ano inteiro. É quando tudo está em jogo”, reconheceu o especialista defensivo.

