Jalen Brunson assume culpa em derrota do Knicks na abertura da NBA

Na terça-feira (22) aconteceu a abertura da temporada 2024/25 e o jogo de estreia foi entre os favoritos da Conferência Leste ao título. Apesar do New York Knicks ter conseguido dois reforços de elite na offseason, a equipe iniciou a campanha na NBA com uma derrota para o Boston Celtics, algo que Jalen Brunson assume a culpa.

“Em relação a mim, preciso melhorar. Eu apenas preciso ser melhor”, disse Brunson em entrevista após a derrota de 132 a 109. “Podemos sentar e analisar tudo, tanto faz. Eles acertaram um monte de bolas de três. Provavelmente acertaram mais do que nós tentamos. Então precisamos melhorar nos dois lados da quadra. Eu preciso melhorar nos dois lados da quadra”.

Jalen Brunson anotou 22 pontos, um rebote e duas assistências em 24 minutos na primeira derrota do Knicks na temporada da NBA. Ao todo, acertou nove dos 14 arremessos que tentou, ficando com 64.3% de aproveitamento geral e 50% da linha de três pontos. Desse modo, foi o principal pontuador da equipe, junto do reserva Miles McBride.

Publicidade

Apesar do jogador assumir a culpa pela derrota, o Celtics também fez uma partida impressionante. A equipe acertou um total de 29 bolas de três, igualando o recorde da liga. Até os oito minutos finais da partida, eles tinham errado apenas 13 tentativas. Ao final do jogo, ficaram com 29 acertos em 61 tentativas, enquanto o Knicks acertou 11 e tentou 30.

Leia mais sobre o New York Knicks!

“Começou com Jayson [Tatum] acertando vários arremessos com ajuda de paredes. Em seguida, nos ajustamos, mas ele continuou tomando as decisões certas. Então é preciso dar os créditos a eles. São um bom time e o que fizeram foi único”, respondeu Brunson quando perguntado sobre os arremessos adversários.

Publicidade

Então, todos os membros da franquia de New York entrevistados após o jogo culparam a defesa que tiveram na partida. De acordo com Karl-Anthony Towns, a atuação ofensiva deles não o incomodou.

“Podemos ficar falando sobre nosso ataque por quanto tempo quiserem”, disse o pivô, que teve 12 pontos e sete rebotes em 23 minutos. “Vou deixar isso vocês escreverem suas matérias. Mas eu sei que o que precisamos é jogar melhor na defesa”.

Publicidade

Na visão de Tom Thibodeau, técnico do Knicks, eles só precisam melhorar a química de vestiário. A equipe agora tem Mikal Bridges e Towns no lugar de Donte DiVincenzo e Julius Randle no quinteto titular. Desse modo, acredita ser natural não terem jogado como esperado.

“É o primeiro jogo”, afirmou. “Ainda não tivemos muito tempo. Este é só o começo da campanha, então iremos aprender com essa derrota. Vamos superar isso e analisar este jogo… Foi um ótimo teste”.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Desse modo, análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Então quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais. Além disso, discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA