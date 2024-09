Ídolo da NBA, Dwight Howard revela motivo por não comprar time: “Machuca”

Ídolo do Orlando Magic na NBA, Dwight Howard recuou na decisão de comprar um time da WNBA. O pivô estava avançando nas negociações para ser proprietário do Atlanta Dream, franquia da sua cidade natal. No entanto, um suposto golpe de US$7 milhões aplicado por seu empresário o fez desistir do negócio.

“Foi parte do meu agente. Essa machucou”, disse Howard, ao Cortside Buzz. Meu plano era: comprar o Atlanta Dream. O time de basquete feminino. Então, eu pensei: ‘cara, eu realmente quero fazer isso porque tenho duas filhas. Um dia elas vão querer jogar basquete. Eu posso preparar para, quando crescerem, elas joguem pelo time”, continuou.

Além da ideia de ajudar as filhas, a compra do time seria uma forma de Dwight Howard se manter liga ao basquete e à NBA. O ex-pivô deixou a liga em 2022. Desse modo, desde o último ano, ele se movimentou em busca de um retorno ao basquete americano.

Em setembro, por exemplo, ele falou que um retorno ao Orlando Magic, onde passou oito temporadas, seria um fim perfeito para sua carreira. O pivô comentou ainda que o acordo seria benéfico para os dois lados, uma vez que seria um mentor na equipe.

“É claro que eu gostaria de jogar na franquia. Eu sou muito grato por tudo que conquistei lá. Essa equipe que construíram nos últimos anos é, acima de tudo, muito promissora. Acho que eu seria muito útil como uma uma espécie de mentor para esses garotos”, disse o pivô em conversa com torcedores no X (antigo Twitter).

Howard, aliás, até assinou com times do Taiwan para se manter em alto nível e chamar a atenção. No entanto, nenhuma equipe da NBA demonstrou interesse em sua contratação. Assim, ele afirmou que aos 38 anos não estaria mais disposto a tentar. Além disso, confirmou que se cansou da rotina como jogador de basquete e está pronto para se despedir das quadras.

“Eu amo o jogo e trabalhei muito. No entanto, agora quero me dedicar às crianças, pois me sacrifiquei muito durante tanto tempo longe”, afirmou Howard, ao Clutch Points.

Primeira escolha do Draft de 2004, Howard foi um dos pivôs mais dominantes de sua geração. Em 18 temporadas na liga, ele registrou médias de 15.7 pontos, 11.8 rebotes e 1.8 toco. Além disso, venceu em três oportunidades o prêmio de Melhor Defensor, enquanto foi campeão na NBA em 2020 pelo Los Angeles Lakers.

