Dwight Howard vai participar de reality show de TV nos EUA

Fora da NBA, o ex-jogador Dwight Howard foi confirmado em um reality show da TV dos EUA. Conforme anunciado pela rede ABC, o ex-Los Angeles Lakers está entre os membros da 33ª temporada do programa Dancing With The Stars. Enquanto isso, o pivô ainda busca uma oportunidade na NBA, após passar por sete franquias diferentes.

A confirmação de Dwight Howard no reality show da TV dos EUA aconteceu nesta quarta-feira (4). Segundo a organização, além dele, o elenco completo do programa conta com: Tori Spelling (”Beverly Hills, 90210”); Eric Roberts (“O Cavaleiro das Trevas”, “Rei dos Ciganos”); Chandler Kinney (“Pretty Little Liars”, “Máquina Mortífera”); Reginald VelJohnson (“Family Matters”).

Os nomes mencionados estarão acompanhados pelo ex-wide receiver da NFL Danny Amendola; a modelo da “Sports Illustrated Swimsuit” Brooks Nader; e Joey Graziadei de “The Bachelor”.

Em sua carreira pela NBA, Howard registrou 18 temporadas. No período, ele se transformou em um dos maiores reboteiros da história, com 14.627 rebotes durante sua carreira. Desse modo, atingiu a décima posição de todos os tempos na estatística.

Além de líder em rebotes, o pivô também se consolidou como um dos grandes defensores da NBA. Ao todo, em 18 temporadas, ele conquistou o prêmio em três oportunidades. As três, aliás, foram consecutivas, durante sua passagem com a camisa do Orlando Magic.

No entanto, durante sua carreira, Howard ficou marcado por suas polêmicas fora de quadra. Embora um grande defensor, ele acumulou discussões com seus companheiros, como Kobe Bryant, e foi trocado em diversas oportunidades. Ao todo, na sua passagem pela liga, ele passou por sete franquias.

Em busca de uma oportunidade

Desde o último ano, Dwight Howard vem tentando um retorno à NBA para evitar a aposentadoria. Em setembro, então, falou que um retorno ao Orlando Magic, onde passou oito temporadas, seria um fim perfeito para sua carreira. O pivô comentou ainda que o acordo seria benéfico para os dois lados, uma vez que seria um mentor na equipe.

Enquanto isso, ele assinou seu retorno a um time de Taiwan. O jogador assinou para a temporada de 2024 com o Taiwan Mustangs. Assim, ele inicia a sua segunda passagem por uma equipe do país asiático. Dessa vez, não só como atleta. Isso porque ele adquiriu uma parte da equipe e, agora, é também um dos donos da franquia.

“No ano passado, depois do primeiro jogo que joguei em Taiwan, olhei para o Mu Real e disse: ‘um dia vou começar minha própria liga, onde ex-jogadores da NBA, recrutas universitários de ponta e jogadores internacionais de elite ainda podem obter um palco para mostrar ao mundo como eles são incríveis’. O dia é agora!”, escreveu o veterano no seu Instagram.

