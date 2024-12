Guilherme Giovannoni: “Não existe comparação de trabalho entre JJ Redick e Darvin Ham”

O começo positivo do Los Angeles Lakers de JJ Redick vem sendo pauta de comparação com o antigo técnico da equipe, Darvin Ham. De fato, na opinião do comentarista Guilherme Giovannoni da ESPN, não existe como comparar os dois trabalhos dos treinadores. O ex-jogador comentou sobre o assunto durante o podcast Na Quadra com o apresentador Ari Aguiar.

“Vou defender o JJ Redick, nos primeiros jogos da temporada passada também foram 11 vitórias e sete derrotas. Só que a comparação não é essa, a temporada passada foi a segunda do Darvin Ham, você espera uma evolução do time em uma segunda temporada de um técnico, os jogadores já entendem mais o que ele quer e entendem sua filosofia de jogo”.

Em seguida, Giovannoni destacou que é necessário ter paciência com JJ Redick. Além disso, o ex-jogador também destacou que o Lakers vem fazendo boas atuações na parte ofensiva do jogo, mas ainda precisa evoluir na fase defensiva.

“Na primeira temporada do Darvin Ham, eles começaram dois e dez. Mas os primeiros 18 jogos foram sete vitórias e 11 derrotas. É uma diferença, você vai de 11 [vitórias] para sete [derrotas]. Então, a gente tem que ter um pouco de paciência com o JJ Redick, acho que o time se encontrou ofensivamente, agora ele precisa trabalhar na defesa.

O Los Angeles Lakers de JJ Redick é a mesma coisa que o de Darvin Ham? O assunto foi discutido no Na Quadra, podcast de NBA da ESPN que você assiste toda sexta no YouTube e no TikTok!#NBAnaESPN pic.twitter.com/4uYhg4I2aN — ESPN Brasil (@ESPNBrasil) November 29, 2024

Embora Darvin Ham tenha levado o Los Angeles Lakers até o título da Copa NBA na última temporada e até as finais da Conferência Oeste de 2022/23 diante do Denver Nuggets, o clima entre o ex-técnico e muitos atletas já não era positivo. Além disso, existia uma falta de confiança de algumas estrelas como LeBron James no trabalho e nas táticas de Ham. Assim, a franquia optou por trocar o comandante para o início de 2024/25.

Por outro lado, JJ Redick chegou com o aval de LeBron e vem conseguindo organizar melhor o ataque do Lakers. Assim, apesar de a campanha atual colocar o time no oitavo lugar do Oeste, o sentimento na torcida é de otimismo.

Rumores de troca

O Lakers estaria de olho em jogadores para garrafão, mas existe uma preocupação com a armação. Por enquanto, não tem nada certo. Mas o fato é que após pedido de Anthony Davis, é possível que um pivô chegue em breve. Nos últimos cinco jogos, o time perdeu quatro.

