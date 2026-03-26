Gui Santos bate recorde em vitória do Warriors sobre Nets

Com uma atuação espetacular de Gui Santos, o Golden State Warriors encarou o Brooklyn Nets na noite dessa quarta-feira (25). Apesar de todos os desfalques, o time de San Francisco venceu por 109 a 106.

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Gui Santos quebrou o seu recorde na carreira ao somar 31 pontos. Até então, sua melhor marca na NBA era de 22, no dia 7 de março contra o Oklahoma City Thunder. Então, nessa quarta-feira, ele superou tal número dominando o adversário.

O ala acertou 11 de seus 16 arremessos, enquanto acertou quatro das seis tentativas de três. Ele ainda pegou três rebotes e teve dois roubos de bola em 34 minutos de ação contra o Nets.

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Brandin Pordziemski ficou com 22 pontos, seis rebotes e cinco assistências, enquanto Kristaps Porzingis somou 15 pontos e cinco rebotes. Por outro lado, Ziaire Williams foi o cestinha de Brooklyn, com 19.

O Warriors venceu apenas o seu 35° jogo em na atual campanha em 73 possíveis. Afinal, o time sofre muito com as ausências de Jimmy Butler e Stephen Curry. Desde o dia 30 de janeiro, quando Curry machucou o joelho, a equipe soma oito triunfos e 15 derrotas.

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Como resultado, Gui Santos tornou-se o quarto jogador brasileiro a superar a marca de 30 pontos na NBA. Antes, Leandro Barbosa fez 41 em 2008/09, Anderson Varejão anotou 35 em 2012/13 e Nenê produziu 30 em 2013/14. Ou seja, há 12 anos um atleta do país não atingia tais números.

A grande performance de Gui Santos contra o Nets deu ao Warriors o segundo triunfo consecutivo. O time não ganhava duas seguidas há mais de dois meses (19 de janeiro).

Enquanto Jimmy Butler está fora da temporada, existe a chance de Curry voltar às quadras em breve. De acordo com o técnico Steve Kerr, o armador já está fazendo treinos ao lado de seus colegas. Por outro lado, o ala Moses Moody se juntou a Butler e não volta mais em 2025/26.

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Gui Santos

Após começar a temporada sem contrato para 2026/27, o ala teve muitos problemas para ganhar minutos em quadra. No entanto, ele mostrou grande evolução quando Steve Kerr deu a ele tempo de quadra.

Foi após as lesões de Jonathan Kuminga e Butler que o técnico deu chance ao atleta. Kuminga saiu em troca para o Atlanta Hawks em fevereiro, enquanto Santos começou a fazer grandes jogos.

Desde o dia 28 de janeiro, por exemplo, Gui Santos faz médias de 15.4 pontos, 5.4 rebotes, 4.0 assistências e 1.4 roubo de bola. Além disso, ele acerta 35.3% de três no período.

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Por conta de seu protagonismo, Santos recebeu uma extensão de três anos, que começa a contar a partir de 2026/27, no valor de US$15 milhões.

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