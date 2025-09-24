GM do Nets abre o jogo sobre impasse com Cam Thomas

Cada jogo de Cam Thomas vai ter um grande valor na próxima temporada do Brooklyn Nets. Afinal, o ala-armador não acertou uma extensão com o time e teve que aceitar a oferta qualificatória em seu contrato. Ou seja, vai ficar mais uma temporada na equipe para poder ser agente livre irrestrito em 2026. O GM Sean Marks sabe que não é uma situação ideal, mas evita definir o impasse como um problema.

“Não chegar a um acordo com um jogador, antes de tudo, é parte dos negócios. A pior parte dos negócios, talvez, mas faz parte. Ao mesmo tempo, nós preferimos focar em outros aspectos. A gente crê que as horas que ele treinou em quadra não só conosco, mas por conta própria, têm um grande significado. Diz muito sobre o jogador que é”, minimizou o dirigente, nas entrevistas de reapresentação da franquia.

O discurso de Marks tenta passar uma normalidade que não parece ser o caso. É cada vez mais incomum ver atletas do porte de Thomas aceitarem a oferta qualificatória. O ato, então, é um forte sinal de que ele não deve ficar no Nets em longo prazo. Todos começam a apostar, por isso, em qual pode ser o seu próximo time. O executivo, no entanto, prega que a equipe ainda valoriza muito o pontuador.

“Os dois lados entendem o que está em jogo aqui. Apesar disso, nós não queremos ter conclusões precipitadas ou nos adiantar aos fatos. Não é só porque não conseguimos chegar a um acordo nessa offseason que Cam não esteja mais em nossos planos. Ele estará conosco na próxima temporada e ainda pode ter um futuro em Brooklyn”, garantiu o ex-jogador do San Antonio Spurs.

Encaixe

Na última temporada, Cam Thomas deu sinais de trazer mais nuances ao seu estilo de jogo no Nets. Ele não só teve a maior média de pontos e lances livres da carreira, mas também de assistências. Foram quase quatro passes decisivos por partida – algo muito fora de suas características. Marks espera que o jovem jogador siga disposto a ser cada vez mais versátil.

“Eu acho que vimos ótimos sinais de Cam com a nossa comissão técnica na temporada passada. Ele tentou mudar o seu jogo e, com isso, se adaptar às necessidades do time. Nós sabemos que é um grande pontuador e, certamente, não queremos limitá-lo nesse sentido. Mas ele sabe que precisamos que trabalhei em todas as facetas do jogo”, apontou o gerente da equipe.

Mas Marks não pensa só em como Thomas pode se encaixar com a equipe que tem em mente. Provando que ainda o tem nos planos, ele também busca quem faça sentido ao lado do ala-armador. “Cam é uma referência colocando a bola na cesta. E, por isso, eu acho que se encaixa com os atletas que passam a bola e são altos para a posição que estamos buscando aqui”, completou.

Motivação

Uma grande preocupação do Nets é sobre como a motivação de jogar por um contrato vai impactar o jogo de Cam Thomas. Ele não é conhecido como um atleta voluntarioso, então pode se tornar mais individualista. E, com isso, colocar os seus interesses acima da equipe. Marks entende as especulações, mas, por tudo o que viu nas conversas dos últimos meses, aposta que o ala-armador não vai partir nesse sentido.

“As nossas negociações tiveram uma condução bem madura dos dois lados. Mais do que isso, conseguimos manter tudo em relativo sigilo. Foram conversas francas, honestas e transparentes. Eu acho que ele vai estar motivado para jogar porque sempre joga com uma motivação especial, nada em relação às negociações. Não espero nada além de vê-lo em quadra competindo com tudo”, concluiu o dirigente.

