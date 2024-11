Giannis Antetokounmpo faz triplo-duplo e Bucks vence terceira seguida na NBA

Giannis Antetokounmpo segue sendo o pilar do Milwaukee Bucks na NBA. Na noite desta sexta-feira (22), o grego marcou um triplo-duplo para liderar a vitória diante do Indiana Pacers por 129 a 117. O astro do time de Wisconsin teve 37 pontos, 11 assistências e dez rebotes. Desse modo, a franquia alcançou sua terceira vitória consecutiva e seguiu com a recuperação na Conferência Leste.

Além de Antetokounmpo, Damian Lillard também teve boa atuação diante do Pacers. Em 37 minutos, o armador conseguiu 24 pontos e 13 assistências, além de cinco rebotes. O Bucks ainda teve outros quatro jogadores com pelo menos dez pontos. Foram eles: Gary Trent Jr. (18), Bobby Portis (17), Taurean Prince (13) e Brook Lopez (11).

Pelo Pacers, Pascal Siakam foi o principal pontuador, com 25 pontos, além de oito rebotes. Ben Mathurin anotou 20 e Tyrese Haliburton terminou com 18 pontos.

Em jogo válido pela Copa da NBA, Giannis Antetokounmpo já começou de maneira intensa pelo Bucks. Presente nos 12 primeiros minutos do jogo, ele marcou 13 pontos e quatro assistências somente no primeiro quarto. Desse modo, o time se sobressaiu diante do Pacers e fechou o período vencendo por 34 a 22.

A vantagem controlada permitiu que Doc Rivers poupasse o grego no segundo quarto. Desse modo, ele só retornou aos cinco minutos. Na volta do astro, o Bucks ainda liderava por sete pontos. Porém, cinco pontos seguidos do Pacers deixaram a diferença em somente dois (44 a 42). Um pedido técnico recolocou o time da casa no jogo e vantagem foi sendo recuperada. No último segundo, Gary Trent Jr. acertou de três pontos e deixou seu time liderando por 58 a 44.

Na volta do intervalo, o Pacers começou a apresentar maior volume ofensivo. Entretanto, Antetokounmpo e Damian Lillard impediram uma reação e deixaram a diferença em mais de 25 pontos. Desse modo, o Bucks chegou até os três minutos finais do terceiro quarto. Após isso, uma sequência de sete pontos de Indiana reduziu a desvantagem e o período encerrou em 93 a 79.

Por fim, o último quarto começou com o Bucks ampliando mais uma vez a diferença. Porém, próximo à metade do período, o Pacers buscou uma reação e deixou o confronto apertado até os dois minutos finais, quando uma cesta de três de Haliburton deixou o jogo em oito pontos. O time da casa, ainda assim, conseguiu impedir conter o momento do adversário e controlou o marcador até o apito.

Com a grande atuação, Antetokounmpo alcançou seu segundo triplo-duplo na temporada. Em 14 jogos, o grego tem médias de 32.1 pontos, 12.1 rebotes e 6.1 assistências. Além disso, deu 1.4 toco por partida. O grego, desse modo, tem sido o principal responsável pela recuperação do Bucks na NBA. Afinal, a equipe começou o ano com seis derrotas em sete jogos.

Por fim, a equipe de Wisconsin enfrenta o Charlotte Hornets, neste sábado (23), às 22h. O Pacers, por sua vez, recebe o Washington Wizards no domingo (24), às 19h.

