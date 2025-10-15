Giannis Antetokounmpo esclarece sobre rumores na NBA

A última semana foi recheada de rumores sobre o futuro de Giannis Antetokounmpo na NBA. O astro do Milwaukee Bucks estaria insatisfeito com a equipe e alimentou ainda mais dúvidas sobre sua permanência. No entanto, durante participação em programa do canal ANT1, da Grécia, o ala-pivô falou sobre seus planos de carreira.

Mesmo não falando diretamente sobre os rumores de saída do Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo revelou que tem planos para seu futuro na NBA. Aliás, fora dela.

“Tenho 30 anos, posso jogar na NBA até os 36 ou 38. Mas, gostaria de encerrar minha carreira em um time grego. Por que não? Não quero morar nos Estados Unidos. Assim que sair da NBA, quero voltar para a Grécia. Eu poderia encerrar minha carreira aqui. Não importa em qual time. Qualquer time seria possível agora”, disse o craque.

Supondo que siga com esse plano, Antetokounmpo jogará entre seis e oito temporadas a mais na NBA antes de voltar para a Grécia. Isso porque ele completará 31 anos em 6 de dezembro. O ponto, agora, é sobre onde estará nos próximos anos. Insatisfeito no Bucks, o duas vezes MVP quer brigar por mais um título na carreira e não enxerga seu atual time com condições. Assim, aumentando os rumores.

Então, de acordo com Shams Charania, da ESPN, Giannis teria um lugar favorito para morar nos EUA. O jornalista revelou, no início do mês, que o New York Knicks seria o destino preferido do astro. As duas equipes, inclusive, já iniciaram conversas. No entanto, o Knicks não fez uma oferta atrativa para fechar negócio.

Leia mais!

“Vários times foram discutidos internamente, mas um surgiu como o único lugar onde ele queria jogar fora de Milwaukee: o Knicks, segundo várias fontes com conhecimento direto da situação. A franquias, então, conversaram em agosto, mas nunca chegaram a um acordo. O Bucks deixou claro para o Knicks que preferia não trocar Antetokounmpo. Mas, há quem garanta que o time de Nova York não fez uma oferta forte o suficiente para fechar negócio”, disse Charania.

Vale lembrar que o astro de 30 anos tem contrato pelas próximas três temporadas. Ele vai receber cerca de US$175 milhões até 2028. Campeão da NBA com o Bucks em 2021, Giannis quer vencer mais uma vez. Mas pelo terceiro ano seguido, o time caiu na primeira rodada dos playoffs. E, a princípio, Milwaukee não surge como candidato ao título em 2025/26. Portanto, não há garantias da permanência do craque e alimentando mais os rumores.

“Quero estar em um time que me permita e me dê a chance de ganhar um título. Acho que é um desserviço ao esporte não querer competir em alto nível. O legado é muito importante para mim. Você tem que jogar para vencer”, afirmou Giannis, na última semana.

Lakers?

Enquanto isso, de acordo com o jornalista Jovan Buha, o Knicks não seria o único interessado em Giannis Antetokounmpo. Segundo o repórter, o Los Angeles Lakers estaria aberto para uma mudança “de curto prazo” e o grego poderia ser um alvo pensando em título.

Vale ressaltar que o Lakers passa a ser candidato a troca de Giannis Antetokounmpo caso o Knicks não avance. Além disso, o possível acordo não seria para essa temporada, já que o teto salarial e opções de Draft seriam problemas para o time de Los Angeles oferecer um bom “pacote” ao Milwaukee Bucks.

“Se Milwaukee não chegar em um acordo com o Knicks porque não quer negociar o astro com rival de conferência, então o Los Angeles Lakers pode entrar em cena e oferecer um pacote competitivo. A franquia terá três escolhas de Draft a partir da próxima offseason. Assim, propor algo com Austin Reaves e três escolhas, além de Dalton Knetch e Rui Hachimura”, disse Buha.

Por fim, vale lembrar que a agência livre de 2027 é a mais aguardada dos últimos anos. Isso porque diversos astros estarão em fim de contrato. Incluindo Giannis Antetokounmpo. Então, esperar dois anos poderia ser o melhor cenário para o Lakers conseguir troca pelo craque. Entretanto, a “pressa” do Lakers, apontada por Buha, pode adiantar uma investida.

