“Futuro de LeBron James no Lakers é incerto para NBA”, diz ESPN

O astro LeBron James ainda não fez sua estreia na temporada 2025/26 da NBA, mas ninguém sabe até quando ele vai jogar pelo Los Angeles Lakers. Sob contrato expirante com o time de Los Angeles, James vai fazer 41 anos no mês que vem. De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, o futuro do ala com a equipe é muito incerto para toda a liga.

“A gente ainda não sabe onde LeBron James vai jogar depois de 2025/26″, disse Charania. “Mas ele vai encerrar sua carreira com o Lakers ou vai para outro lugar? Eu acho que tudo é muito incerto. Não sei se ele sabe o que vai acontecer. Pode ser com o Lakers? Claro, mas ele será agente livre ao fim da campanha. Então, se ele vai continuar jogando, tem uma clara chance de que ele possa ir para outro lugar. Mas, de novo, ele pode seguir onde está”.

Enquanto LeBron não tem uma definição sobre sua carreira na NBA após a atual campanha, os rumores de que ele poderia jogar por um ano no Dallas Mavericks crescem cada vez mais. Isso porque o Mavs conta com alguns de seus amigos, como Kyrie Irving e Anthony Davis.

E o fato do Mavs estar em processo de tentar o título nos próximos anos na NBA, apesar de contar com o calouro Cooper Flagg, dá a James uma chance de encerrar sua carreira com mais um campeonato. Nada é certo, entretanto. Afinal, ele gosta de jogar ao lado de Luka Doncic e seu filho, Bronny, está no Lakers.

Ainda não tem um prazo certo para a volta de LeBron James às quadras da NBA, mas é quase certo que ele termina a temporada no Lakers. Apesar de jamais ter saído de algum time em sua carreira em trocas, os rumores apontam que 2025/26 pode ser uma campanha diferente. Afinal, ele também nunca havia sido agente livre. Todas as vezes em que saiu de seus times, ele tinha uma opção no vínculo para seguir onde estava.

“LeBron James quer competir por título”, disse Rich Paul, agente do astro. “Ele sabe que o Lakers está montando seu time para o futuro. Ele sabe disso, mas avalia uma chance real de vencer o título”.

Assim que entrar em quadra, LeBron vai fazer a sua 23ª temporada na carreira na NBA, um recorde histórico. Por enquanto, ele divide com Vince Carter o fato de fazer 22 campanhas na liga.

LeBron não fala muito sobre seu futuro, pois quer ver se consegue levar o Lakers ao título de 2025/26, ao lado de Doncic, antes de tomar uma decisão. Ele, mesmo aos 40 anos, produziu 25.4 pontos, 9.0 rebotes, 5.6 assistências, 2.0 roubos de bola e acertou 35.7% dos arremessos de três nos playoffs. Isso, ao lado do esloveno.

Mavs, Cavs, Lakers ou aposentadoria?

Apesar de ainda não saber sobre seu futuro, LeBron James pode produzir na NBA, mesmo que vire segunda opção no Lakers a partir de 2025/26. Mas existe a chance de jogar em outro lugar em 2026/27 ou, até mesmo, se aposentar.

O Cleveland Cavaliers e o Dallas Mavericks seriam os únicos times, ao menos até aqui, com alguma chance de LeBron jogar na próxima temporada da NBA. No Cavs, por motivos óbvios, pois é de Ohio e já teve duas passagens. O Mavs, por outro lado, é por conta de Kyrie Irving e Anthony Davis. Aliás, ele se irritou muito quando o Lakers não conseguiu a troca por Irving quando saiu do Brooklyn Nets.

No entanto, também tem a chance de LeBron renovar com o Lakers. Talvez, com um papel menor do que sempre teve na liga, mas ainda importante. Vale lembrar que, aos 40 anos, ninguém teve números minimamente similares na história da NBA, incluindo Karl Malone, Dirk Nowitzki e o próprio Vince Carter.

Aos 40 anos na NBA

Jogador PTS REB AST STL BLK LeBron James 24.4 7.8 8.2 1.0 0.6 Karl Malone 13.2 8.7 3.9 1.2 0.5 Dirk Nowitzki 7.3 3.1 0.7 0.2 0.4 Vince Carter 8.0 3.1 1.8 0.8 0.5 Kareem Abdul-Jabbar 14.6 6.0 1.7 0.6 1.2

