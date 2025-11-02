Jason Kidd dá previsão otimista sobre Kyrie Irving

Armador segue em recuperação para voltar às quadras em 2025/26

Kyrie Irving Jason Kidd Fonte: Reprodução / Instagram

O técnico do Dallas Mavericks Jason Kidd comentou sobre o possível retorno de Kyrie Irving nas quadras. A fala do treinador aconteceu nesse sábado (01), durante a entrevista pré-jogo contra o Detroit Pistons. De acordo com ele, o astro espera que a volta de Irving aconteça o mais rápido possível.

“Nós todos esperamos que seja em 2025, mas não em 2026. Vamos ver o que acontece, mas acho que esses dois (Irving/Flagg) vão formar uma dupla perfeita na armação”, disse Kidd.

Isso porque Kyrie Irving sofreu uma lesão no ligamento no joelho esquerdo contra o Sacramento Kings, no dia 3 de março, ainda pela campanha de 2024/25. Ele passou por uma cirurgia três semanas depois. Desde então, o jogador de 33 anos vem em boa recuperação.

Nas últimas semanas, o jogador vem fazendo treinos leves na quadra no mês passado. Mesmo assim, o Mavericks tem atenção em criar uma previsão para o retorno do craque.

O técnico Jason Kidd já havia sido questionado sobre a volta de Kyrie Irving em setembro e respondeu de forma eufórica.

“Ele está indo muito bem, como podemos ver. Mas ele não está adiantado em relação ao cronograma. Não vamos dizer isso. É injusto com ele e com o Mavs. Ele está dentro do cronograma? Parece que sim. Muitas coisas positivas estão acontecendo. Mas a notícia de que ele está adiantado em relação ao cronograma não é justa”, comentou.

Leia mais

Além disso, Anthony Davis também está fora do Dallas Mavericks. O jogador teve lesão na panturrilha esquerda no jogo de quarta-feira (29), contra o Indiana Pacers. Do mesmo modo, Davis perderá ao menos os próximos dois jogos do Mavericks. Na última temporada, a dupla jogou junta apenas uma partida.

Todavia, a ausência de Kyrie Irving levou o técnico a colocar o ala Cooper Flagg na posição de armador. O Dallas Mavericks entrou em quadra no jogo contra o Detroit Pistons na última posição em desempenho ofensivo.

Contudo, Kidd quer ver os dois jogarem juntos o mais rápido possível na NBA.

“Kai vai se encaixar perfeitamente com Cooper Flagg. Quando você fala sobre suas habilidades, como driblar e pontuar, ele também cria espaço na quadra para Cooper. E vice-versa. Cooper cria espaço para Irving”, disse Jason Kidd.

Contratado pelo Dallas Mavericks na temporada 2022/23, chegou com grande esperança para a torcida do Nets. Entretanto, a lesão de março foi uma quebra de expectativa. Mesmo assim, somou 24.7 pontos, 4.6 assistências e 4.8 rebotes por jogo em 50 jogos na edição anterior.

