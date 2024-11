Ex-NBA concorda com Joe Mazzulla e propõe lutas nos intervalos

Com a audiência da NBA caindo no início da temporada 2024/25, algumas ideias surreais como Joe Mazzulla pedindo pelo retorno das lutas na liga começam a aparecer. Agora, foi a vez de DeMarcus Cousins explicar seu plano ousado de criar combates nos intervalos entre os jogadores.

“Se eu estivesse no comando, não me importaria com pequenas sessões de luta de dois minutos, algo assim”, declarou Cousins. “Isso dá aos caras alguns momentos para desabafar e voltar ao jogo. Acho que é divertido e ótimo para esportes, só os fortes sobrevivem, seria divertido e aumentaria a audiência”, disse o ex-jogador do Golden State Warriors ao Run it Back TV.

De fato, essa declaração de Cousins vem logo após o técnico do Boston Celtics, Joe Mazzulla dizer que gostaria do retorno das lutas na NBA e como isso é um entretenimento. Vale lembrar, no entanto, que o atleta contabilizou 143 faltas técnicas na liga.

Leia mais!

“A maior coisa que a NBA tirou das pessoas, do ponto de vista do entretenimento, são as lutas. Mas eu queria que as brigas voltassem. O que é mais divertido do que uma luta? No beisebol, deixam até os jogadores saírem do banco por conta de uma briga. Não existe nem falta pesada mais na NBA. Eles têm tacos, que são armas, e a única coisa que a gente tem é uma bola. No hóquei, são tacos e discos. A gente não tem direito nem a trocação”.

DeMarcus Cousins propõe mudança na classificação aos playoffs

Além disso, outra medida que Cousins propôs foi juntar as duas conferências na classificação da NBA. Assim, os 16 melhores times da liga chegariam aos playoffs.

“Algo tem que mudar. A Conferência Leste é onde há mais jogadores no topo, então acho que isso seria ótimo para a NBA”, afirmou. “Também dá a alguns desses melhores times do Oeste que podem simplesmente cair apenas por causa das circunstâncias uma chance de realmente competir, então acho que seria muito bom para a liga. Acho que isso a manterá competitiva”.

A sugestão de Cousins sobre uma classificação única seria mais justa para os times do Oeste. Isso porque, existe uma forte competição na conferência com muitas equipes brigando para conquistar uma vaga aos playoffs. Enquanto isso, no Leste, alguns times com menos vitórias conseguem chegar na pós-temporada.

Usando a temporada atual como parâmetro, no Oeste, dez times possuem campanhas com mais vitórias do que derrotas. Porém, no Leste, apenas o Cleveland Cavaliers [Invicto] e o Boston Celtics tem um saldo positivo nesse início. O Indiana Pacers venceu e perdeu o mesmo número de jogos. Portanto, todas as outras 12 franquias estão com saldo negativo até o momento.

