Evan Mobley quer prêmio na NBA: “Não há ninguém como eu”

Com a lesão de Victor Wembanyama, Evan Mobley passou a ser o principal nome na discussão pelo prêmio de Defensor do Ano na NBA. No entanto, nas últimas semanas, o posto de favorito se tornou discutível com o crescimento de Draymond Green, que nunca venceu a disputa na carreira. Apesar da disputa, o ala-pivô do Cleveland Cavaliers acredita que merece vencer a premiação em 2024/25.

Em entrevista ao jornalista Brian Windhorst, da ESPN, nessa quarta-feira (9), o jogador falou sobre como enxerga a disputa em meio ao fim da temporada regular. Ele defendeu sua candidatura.

“As vezes é preciso relembrar as pessoas, especialmente porque muita gente está olhando para outros lados. Mas acho que meu trabalho na quadra e no aspecto defensivo tem sido ótimo a muito tempo. Então, acredito que realmente mereço vencer o prêmio de Defensor do Ano. Acho que estive na principal prateleira dos defensores nesse ano. Estou ansioso para fazer ainda mais nos playoffs“, afirmou Mobley.

O camisa 4 já tinha falado sobre o tema após o jogo contra o Chicago Bulls, na última terça-feira (8). Perguntado sobre o que via de diferente em seu jogo além dos outros candidatos, o jovem destacou seu conjunto de características raro.

“Acho que tenho uma junção de tamanho, envergadura e agilidade que é difícil de se ver na NBA. Você não vê isso com frequência. Não há ninguém como eu nesse sentido que está na disputa esse ano. Mesmo estando em vários lugares, você não me vê cometendo muitas faltas. Acho que o principal, por fim, é que muitas pessoas evitam infiltrar quando estou no garrafão. Nem existem dados sobre isso. Isso vai me prejudicar? Não acho justo”, disparou.

Na mesma entrevista coletiva, Darius Garland estava ao seu lado e defendeu o companheiro na disputa. Segundo ele, muitos não lembram de Evan Mobley na disputa pelo prêmio de Defensor do Ano da NBA pelo ala-pivô não se promover tanto quanto os outros.

“Eu acho que ele só não sente a necessidade de se promover como outros fazem sabe? Tem gente que vai ao Twitter ou a um podcast e se promove. Ele não o faz, e eu o respeito por isso. Mas a pergunta que deveríamos nos fazer é sobre o que ele não faz além disso? Mobley dá tocos, rouba bolas, desvia, troca de posição para defender do armador ao pivô. Em uma liga de armadores, ele troca contra todos e se mantém. Isso é fantástico”, explicou Garland.

Mesmo com todos esses pontos e uma campanha de mais de 60 vitórias muito impulsionada por sua evolução nos dois lados da quadra, Mobley ainda não é o principal favorito a premiação.

Pelo menos nas casas de apostas, o nome do veterano Draymond Green segue na frente em geral. Mobley aparece em segundo nas projeções, seguido pelo ala do Oklahoma City Thunder, Lu Dort e o pivô do Los Angeles Clippers, Ivica Zubac. Se isso estiver certo, parece que Dyson Daniels do Atlanta Hawks perdeu um pouco de força na disputa, ocupando a quinta posição.

Por fim, o Cavaliers tem Mobley como candidato ao Defensor do Ano, Ty Jerome e De’Andre Hunter na disputa pelo prêmio de Sexto Homem do Ano e Kenny Atkinson na briga como Técnico do Ano.

