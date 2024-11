A bruxa está solta!!! Não é verdade. Eu só queria poder usar essa frase no especial de Halloween. Essa edição começa um pouco diferente com a gente falando de filmes de terror e experiências no cinema. Mas dura pouco, eu juro!

Rapidinho, rapidinho, já entramos no basquete nacional falando sobre a rodada da NBB. E claro, não podemos deixar de comentar que nos últimos anos três times tem se destacado na competição e um intruso tem tentando se manter lá em cima. Franca, Flamengo e Minas começaram a competição mostrando ao que vieram e desta vez não estão dando chance para o azar. Se continuar assim, o super 8 já vai ter quatro times garantidos.

Disse quatro, porque diferente do ano passado, parece que o intruso tá a fim de mostrar que o projeto ainda é muito forte. O São Paulo não perdeu nenhuma das suas cinco primeiras partidas e é o líder do NBB no momento. Será que o time consegue manter o bom momento?

No feminino, chegamos finalmente às quartas de final do Paulista. O único time que ficou de fora foi o Pró Esporte Sorocaba. Mas as quartas parecem ter dois confrontos decididos antes mesmo de começar. Mas claro que ninguém vence na véspera. Enquanto isso, os outros dois confrontos tem boas chances de séries disputadas. O Corinthians vem numa boa crescente no campeonato e parece ter acertado o time. Vai enfrentar o sempre competitivo Araraquara, mas que até aqui não fez a competição dos sonhos. Na outra série, a surpresa Ourinhos pega o Campinas. Nesse não dá para cravar. Ourinhos faz um ótimo campeonato e não costuma perder de muito.

Na Euro o campeonato continua maluco. Zalgiris, Bayern e Paris fazem ótimos começos de campeonato, muito acima do esperado, com o Zalgiris sendo líder com chance de abrir. Enquanto isso o sempre candidato ao título Real Madrid amarga a parte de baixo da tabela.

Para fechar falamos mais das primeiras rodadas da NBA. Do Lakers com a emoção do LeBron James vendo o filho fazer seus primeiros pontos na liga, do forte OKC que mais uma vez parece brigar por uma final, mas com um Celtics que não parece querer deixar ninguém pensar que tem chance, do 76ers jogando muito feio. Falamos disso, de decepções e surpresas, de lesões, respondemos perguntas e falamos de porrada também, por que não?

Então, aperte o play e vem com a gente no especial de Halloween!

