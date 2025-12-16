Então candidato a título da NBA, Clippers tem temporada de Kings

Imagine isso: o time passa anos se preparando para lutar pelo título e, de repente, faz uma campanha horrível. O basquete que o Los Angeles Clippers vem jogando na atual temporada da NBA é nível Sacramento Kings. Tem o selo Kings de aprovação.

Continua após a publicidade

Nada contra o Kings, mas um time que chega aos playoffs pela primeira vez em quase duas décadas e, depois, o melhor que consegue fazer é trocar seu melhor armador por Zach LaVine, é porque está acostumado a fazer coisa errada. Aliás, juntou DeMar DeRozan com LaVine, dupla que não deu certo no Chicago Bulls.

O Kings faz coisas erradas há décadas, então não chega a ser surpresa ficar tanto tempo longe dos playoffs. Mas o Clippers fazer uma temporada ao mesmo nível, é surpresa.

Continua após a publicidade

É e não é, ao mesmo tempo. Afinal, para quem tinha uma empresa pagando parte dos salários de Kawhi Leonard (quatro vitórias em 16 jogos), é sinal de que tem algo muito errado ali, também. Se a NBA não pune, a bola faz o serviço.

Que basquete medonho.

E nem é por conta de um Leonard ausente ou um James Harden abaixo da crítica. Nada disso.

O Memphis Grizzlies, por exemplo, já pode pedir música no SportsCenter. Isso porque venceu o Clippers três vezes em um espaço de 21 dias, sendo duas delas sem Ja Morant.

Continua após a publicidade

Nos últimos 21 jogos, o Clippers só venceu o Charlotte Hornets, Atlanta Hawks e Dallas Mavericks sem Anthony Davis (após duas prorrogações). É uma campanha horrorosa e vergonhosa.

Leia mais

Fica até parecendo que o Clippers tem a própria escolha do Draft da NBA, né? Mas com seis vitórias em 26 partidas, o time de Los Angeles está pronto para ajudar quem mesmo? O Oklahoma City Thunder, atual campeão da liga.

Continua após a publicidade

Por enquanto, o Clippers tem a mesma campanha do Kings na atual temporada da NBA. A gente não escancara um trabalho ruim de graça. Tem que merecer.

Veja o New Orleans Pelicans, por exemplo. Faz coisas ruins há muitos anos enquanto espera por um Zion Williamson saudável, certo? Trocou a escolha de primeira rodada de 2026 por um jogador que cairia em seu colo, potencialmente. No entanto, vem jogando um basquete mais organizado.

Continua após a publicidade

O que o Clippers faz em 2025/26 é de dar inveja ao Pelicans e outros times ruins na NBA. Não tem a própria pick e está entre os últimos.

Daqui a pouco, New Orleans, com todos os problemas, vai passar o time de Los Angeles na tabela. E olha que para ser pior que o Pelicans na atual temporada da NBA em termos de classificação tem de fazer muito esforço.

Continua após a publicidade

Agência livre questionável

Nos playoffs da NBA, o que faz a coisa virar é só a experiência, certo? Por isso, o Clippers contratou Chris Paul, Bradley Beal e Brook Lopez. Isso, em um time que tinha Nicolas Batum, além de Leonard e Harden.

Mas será que esse tipo de pensamento não ficou no passado? Afinal, veja como as mesclas de elenco estão funcionando hoje. O Thunder foi campeão com jogadores veteranos como Alex Caruso e Kenrich Williams, mas no resto do grupo, o mais velho tem 27 anos.

Um ano antes, o Boston Celtics venceu com Jrue Holiday e Al Horford. Mas veja o resto do elenco: todos os principais nomes tinham entre 25 e 29 anos.

Continua após a publicidade

Então, a direção do Clippers pensou como a do vizinho Los Angeles Lakers de 2021/22 (e o Kings atual) e deixou o seu grupo com a idade bem avançada para disputar uma temporada da NBA. Se o Lakers daquele ano foi uma vergonha e nem foi aos playoffs, mesmo com LeBron James, Russell Westbrook, Carmelo Anthony, Dwight Howard e Anthony Davis, por que daria errado quatro anos depois, né?

Falta perna.

Daquele grupo do Lakers de 2021/22, sete jogadores da rotação nunca mais voltaram às quadras da NBA. Não é coincidência.

Agora, Beal está fora da temporada, Paul não joga mais pelo time e Lopez leva DNP – CD (não jogou por opção técnica) todo jogo.

Continua após a publicidade

Tudo isso, sem contar que a direção do Clippers, de forma muito esperta, trocou Norman Powell por John Collins. Deu super certo. Pode confiar.

Futuro

O Clippers só tem controle de suas picks a partir de 2030. Isso porque não tem as escolhas de 2026 (Thunder) e 2028 (Philadelphia 76ers). A de 2027, o time de Oklahoma City tem direito ao swap. Ou seja, pode inverter a posição. Por fim, em 2029, o swap é do Sixers.

Continua após a publicidade

Enquanto isso, o melhor jogador jovem do time é… Kobe Sanders. Ivica Zubac faz a melhor temporada dele na NBA, com 16 pontos e 11 rebotes, mas é pouco e já está com 28 anos.

Em suma, o Clippers não tem talentos jovens, não desenvolve jogadores mais novos porque insiste em uma ideia que já não funciona mais.

Acha que é só por conta dos últimos dois anos? Então, que tal o Denver Nuggets, campeão em 2022/23, com o todo o quinteto titular com 30 anos ou menos?

Continua após a publicidade

O último a vencer com o formato de elenco que o Clippers tem hoje foi o Golden State Warriors, em 2021/22. E, mesmo assim, porque Stephen Curry só não fez chover.

A diferença básica é que o Kings possui as próprias escolhas de Draft para os próximos anos. Mas mais do que isso, conta com alguns ativos que podem render jovens talentos ali.

Como diria Badauí, chegou a hora de recomeçar.

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

Continua após a publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA