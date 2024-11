Em vitória do Warriors, Draymond Green consegue marca incrível

Draymond Green conseguiu mais uma marca impressionante durante a vitória do Golden State Warriors sobre o Oklahoma City Thunder, no domingo (10). Isso porque o veterano se tornou o terceiro jogador, que não é armador, com o maior número de jogos com pelo menos dez assistências na carreira.

Green distribuiu ao menos dez assistências em 120 partidas da NBA, com 1396 no total. Os únicos dois jogadores que estão na sua frente nesta lista são Nikola Jokic e LeBron James.

Draymond Green tem quatro títulos em seis finais, o que já é uma vitória por si só, mas o ala do Warriors também tem um prêmio de defensor do ano e oito seleções ao melhor time defensivo da liga. O ala despontou com o resto do time do Warriors na metade da década passada, e desde então se tornou um dos melhores defensores e passadores da liga.

Polêmico, Green já se envolveu em brigas com adversários e até mesmo companheiros. Entretanto, o ala garante que não quer mais saber de brigas e que está focando em seu basquete. Nessa temporada, tem 8.6 pontos, 5.2 rebotes e 4.4 assistências por noite, jogando sua menor minutagem desde 2014/15.

O quatro vezes All-Star realmente desponta quando o assunto são as assistências: Green chegou a ter temporadas com médias de 8.9 por jogo, como em 2020/21. Embora as funções sejam diferentes, Stephen Curry, por exemplo, teve sua melhor temporada em assistências com 8.5 por noite.

E a parceria com Stephen Curry e Klay Thompson foi grande motivo pelo qual Dray conseguiu tantas assistências. Até a temporada passada, em sua carreira, 31% dos passes para cesta foram para os Splash Brothers.

Homenagem para Klay

Klay Thompson voltará para enfrentar o Golden State Warriors, dessa vez pelo Dallas Mavericks. A equipe planeja homenagear o ala-armador, quatro vezes campeão pela organização. A intenção do Warriors é oferecer uma “saudação ao capitão Klay”. Isso porque, o ídolo da franquia ficou marcado por ser amor por passeios de barco pela baía de San Francisco. Em algumas comemorações de título, aliás, o ala-armador usou o chapéu e ficou marcado pelo acessório.

A falta de acordo para a renovação, no entanto, deu fim à parceria. Desse modo, Thompson optou por assinar com o Dallas Mavericks em busca de uma nova fase na sua carreira.

O Warriors está na segunda posição da conferência Oeste, com oito vitórias em dez jogos. Além disso, a equipe tem uma das melhores defesas da liga e também um dos melhores ataques, mostrando mais uma reinvenção de Steve Kerr.

