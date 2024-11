Em alta, defesa do Thunder consegue marca não vista há 35 anos na NBA

No ano passado, a defesa do Oklahoma City Thunder já tinha como sua marca ser uma das melhores da NBA. Na atual campanha, entretanto, com as adições de Alex Caruso e Isaiah Hartenstein (que ainda nem estreou), a saída de Josh Giddey e a evolução de Chet Holmgren, as coisas parecem ter ido para outro nível.

A equipe conseguiu, nos primeiros cinco jogos da temporada, 69 roubos de bola e 45 bloqueios. Dessa forma, a última vez que um time fez esses números durante qualquer intervalo de cinco partidas foi em 1989, com o San Antonio Spurs. Deixando claro que o recorde não é sobre os cinco jogos inaugurais da temporada, mas pelo período de cinco jogos em uma campanha.

Shai Gilgeous Alexander e Cason Wallace somavam 11 roubos de bola cada. Enquanto Jalen Williams e Alex Caruso tinham, respectivamente, dez e nove. Todos estão entre os 20 melhores da liga na categoria até o início da rodada desse sábado.

Publicidade

Já no garrafão, contudo, Chet Holmgren liderava a liga com 19 bloqueios. Eram mais tocos do que oito times inteiros.

Leia mais sobre o Oklahoma City Thunder!

Novas chegadas

Hartenstein ainda não estreou. O ex-Knicks só deve voltar a jogar em dezembro. Mas a entrada de Caruso já está mostrando resultados. O técnico Mark Daigneault comentou que “parece que ele está aqui há muito tempo, pelo jeito que está jogando”.

Publicidade

Dessa forma, não era difícil prever que Caruso melhoraria a defesa do Thunder. Tanto o teste de olho quanto os números elogiam sua produção nesse aspecto. A estatística avançada DARKO, que combina dados de box score e de plus/minus, classifica Caruso como o melhor defensor de perímetro da NBA.

Além disso, núltimos quatro anos, o jogador melhorou a taxa de erros defensivos de sua equipe em uma média de 3,2% quando estava em quadra. Então, isso o coloca em um empate efetivo com Xavier Tillman pela melhor marca da liga nesse período.

Publicidade

O Thunder, que já era o melhor time em forçar erros de adversários na temporada passada, com 15.2%, trouxe o melhor jogador para isso. Agora, então, a equipe tem 19.3% na categoria. O que isso significa? A cada cinco posses contra o time, uma termina com a bola de volta para o Thunder.

Garrafão

Criticado por sua efetividade no garrafão durante os playoffs, Chet Holmgren parece ter melhorado. Além de agora pegar nove rebotes por jogo, contra os 7.9 da temporada passada, também está com 3.8 tocos de média. A adição de Hartenstein na rotação tende a tirar alguns dos rebotes de Holmgren, mas é o jogador afirmou que se sente mais confortável ao disputar bolas no garrafão e com o jogo físico da NBA.

Publicidade

No geral, a direção do Thunder parece ter montado uma defesa com potencial para fazer história – além dessa marca – na NBA. Embora nem sempre o teórico se dê bem na quadra, o time parece fazer com que fique ainda melhor. Mas resta ver se durante a longa temporada conseguirão seguir com tal produtividade.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA