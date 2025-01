E se os jogadores do NBB fossem da NBA? – Parte 2

Comparações inevitavelmente geram polêmicas. Gostamos! Conseguir observar as nuances e as semelhanças em quadra, guardadas as devidas proporções é mesmo um trabalho para mentes mais evoluídas. Mas não vamos subestimar a inteligência do fiel público do basquete. Entender o esporte como manifestação cultural é o nosso objetivo aqui. E mais que isso, a real intenção da Prancheta do Gustavinho é traçar um paralelo com bom humor, sobre jogadores do NBB e da NBA.

Fuja da objetividade gritaria Nelson Rodrigues!

Sei que a comparação entre Michael Jordan e LeBron James por mais que seja totalmente compreensível e factível gera descontentamento por parte dos fanáticos. Mas essa é a beleza do esporte, sustentar o seu ponto de vista contra quaisquer evidências e estatísticas que possam demonstrar o contrário (risos).

Imagina então colocar LeBron e Alex Brabo na mesma frase…“LOUCO!”, diriam os mais obtusos especialistas e donos da verdade.

Contém ironia! No mundo de hoje temos de avisar quando estamos fazendo uma brincadeira ou uma analogia exagerada.

O fato de comparar Olivinha com Dennis Rodman, não quer dizer que eles são iguais! Afinal, o Olivinha não tem o cabelo colorido!

Mas até um extraterrestre é capaz de enxergar como o chute fadeaway de um pé do Dirk Nowitzki e do Lucas Dias se parecem! Fora o molde, o posicionamento do corpo ao se inclinar para trás e a mentalidade clutch, a curva da bola nos arremessos de ambos, forma uma parábola incrível, bem notável a olhos abertos.

Mas tem cego que não quer enxergar!

Agora, divirta-se com mais um paralelo entre jogadores do NBB e NBA!

A corneta está liberada!

Maiores assistentes

Elinho

Maior assistente do NBB

Três vezes líder de assistências da temporada

Três vezes eleito para o quinteto ideal

Stockton

Maior assistente da NBA

Nove vezes líder de assistências da temporada

Duas vezes no quinteto ideal

Jogada assinatura

Lucas Dias

Altura: 2,07 metros

Assinatura: Fadeaway de um pé

Duas vezes MVP da temporada e duas vezes das Finais

Dirk Nowitzki

Altura: 2,13 metros

Assinatura: Fadeaway de um pé

MVP da temporada 2006/07 e das Finais de 2010/11

Defensores natos

Bennett

Duas vezez melhor defensor do NBB

Médias na temporada: 15,1 pontos, 3,4 rebotes e 3,3 assistências

Jrue Holiday

Três vezes no time ideal de defesa da NBA

Médias na temporada: 12.3 pontos, 4,1 rebotes e 3,9 assistências

Melhores canhotas

Georginho

Ala/armador canhoto

Altura: 1,97 metro

Primeiro em triplos-duplos do NBB

Médias na temporada: 15,6 pontos, 9,2 rebotes e 5,5 assistências

James Harden

Ala/armador canhoto

Altura: 1,96 metro

Sexto em triplos-duplos da NBA

Médias na temporada: 21,9 pontos, 6,1 rebotes e 7,8 assistências

Raçudos

Olivinha

“Deus da raça”

Dennis Rodman

“The Worm”

Olivinha x Carlos Boozer: precisa falar o porquê?

