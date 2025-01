NBB: Pivô do Corinthians é eleito melhor jogador da semana

O Corinthians começou o ano com duas vitórias no NBB e teve seu pivô vencendo o prêmio de melhor jogador da primeira semana de 2025 da temporada. Lucas Cauê teve ótima atuação nos triunfos sobre Vasco da Gama e Botafogo e, por isso, faturou o prêmio da liga. Com os bons resultados, o time alvinegro, ganhou força para brigar pela vaga e até uma melhor posição para disputa dos playoffs.

Lucas Cauê registrou médias de 15 pontos, 11 rebotes e 22,5 de eficiência. No primeiro jogo da semana, na quinta-feira (9), o pivô alcançou um duplo-duplo de 16 pontos e 15 rebotes (com 26 de eficiência) na vitória sobre o Vasco por 99 a 79, no Ginásio Wlamir Marques.

No segundo compromisso da semana, no sábado (11), novamente em casa, o jogador anotou 14 pontos e pegou sete rebotes com 19 de eficiência no triunfo sobre o Botafogo por 84 a 79.

“Fico muito feliz porque isso, para mim, é colher os frutos de um trabalho diário. Estou plantando coisa boa e consequentemente colhendo coisas boas. Tenho de agradecer ao time também, que está me dando esse suporte, jogadores, comissão. Isso dá vontade de trabalhar mais todos os dias, porque os resultados estão vindo”, afirmou o pivô.

O Corinthians vive um momento positivo no NBB. Além das duas importantes vitórias no reinício da temporada após o período de recesso para celebração do Ano Novo, o time alvinegro fechou 2024 com um triunfo sobre o Pato Basquete fora de casa. Ou seja, são três resultados positivos em sequência.

“Esse momento positivo é fruto do nosso trabalho diário e de uma mudança de chave que tínhamos que ter. Sentamos, conversamos sobre o que precisávamos ter, tanto em questão defensiva, de atitude, em outras questões também. Fico muito feliz de ver que todos estão se doando um pouquinho mais para termos um segundo turno muito melhor do que foi o primeiro, que era uma coisa que já deveríamos ter feito há muito tempo. A nossa intenção daqui até o final é só melhorar”, afirmou Lucas Cauê.

Assim como o time, o pivô também evoluiu e se consolidou como titular do técnico Jece Leite. No NBB 2024/25, Lucas Cauê ostenta médias de 13,2 pontos e 6,4 rebotes para 17,2 de eficiência. É sua melhor temporada no maior campeonato de basquete do País desde sua primeira aparição em 2015/16 pelo Pinheiros.

