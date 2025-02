Draymond Green revela receber aviso após jogo da NBA e reclama

Draymond Green é conhecido por seu jogo agressivo na NBA. O perfil do ídolo do Golden State Warriors em quadra traz pontos positivos. Durante sua carreira, por exemplo, ele sempre foi lembrado por lutar até o fim. No entanto, existem muitos pontos negativos, como as brigas, suspensões e acúmulos de faltas.

Diante do histórico, Draymond Green revelou que recebeu um aviso após um jogo da NBA. Em seu podcast, ele contou que seu ‘desejo por vencer’ é um problema para a liga, que o vê como uma figura agressiva.

“Recebi um aviso da liga dizendo que, nos últimos jogos, tenho jogado de forma muito agressiva. Então, me alertaram. O que isso significa? Não sei. No entanto, pelo visto, eu estar no modo de vencer é um problema para a NBA”, afirmou Green.

É inegável que Green seja uma figura polêmica. Durante sua carreira, ele acumula 161 faltas técnicas. Além disso, são 16 faltas flagrantes e 20 expulsões.

O astro do Warriors também já foi penalizado por ações agressivas. São, por exemplo, seis suspensões ao longo de seu período na liga. Uma recente aconteceu quando ele deu uma chave de pescoço em Rudy Gobert, do Minnesota Timberwolves. Um outro incidente, enquanto isso, aconteceu após ele atingir Jusuf Nurkic no jogo.

O episódio com Nurkic, inclusive, fez a NBA até pedir para Green fazer terapia. O pivô europeu, no entanto, já declarou que as atitudes na liga não causaram nenhuma mudança no ala-pivô de Golden State.

“É triste, mas Draymond Green não aprendeu nada”, disse Jusuf Nurkic. “É questão de tempo. Ele vai bater em alguém de novo, então eu volto atrás no que disse antes. Ele não merecia uma chance”.

Após a suspensão citada por Nurkic, inclusive, Green se envolveu em outros episódios. Nesta temporada, afinal, ele foi expulso de um jogo contra o Memphis Grizzlies, em novembro, por duas faltas técnicas. Em uma delas, por derrubar Zach Edey. Por fim, ele recebeu outra técnica esta semana por gritar com um árbitro.

O jeito agressivo de Green, porém, o fez também construir uma carreira vitoriosa na NBA. Enquanto acumula lances polêmicas, ele coleciona quatro títulos da NBA. Além disso, já foi eleito Defensor do Ano em 2016/17. O astro, inclusive, é considerado um dos melhores defensores de sua geração, com médias de 1.3 roubo de bola e um toco na carreira.

