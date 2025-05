Draymond Green reage sobre futuro de Jonathan Kuminga

Draymond Green é um mentor para Jonathan Kuminga desde que o jovem chegou à NBA. Há quatro anos, o veterano ajuda o camisa 00 a evoluir na NBA para ocupar seu lugar no Golden State Warriors. No entanto, os rumores recentes indicam que o jogador de 22 anos deve deixar San Francisco na offseason.

Em meio às notícias, Green comentou sobre o futuro de Kuminga. Sem confirmar ou negar os rumores, o camisa 23 tranquilizou o camisa 00 ao garantir que ele é um jogador de talento na NBA. Como resultado, pediu para que o colega de time não se preocupe com os próximos anos de sua carreira.

“Todos nós temos altos e baixos. Mesmo assim, eu adorei a forma como ele lidou com isso. Seja aqui ou em outro lugar, Kuminga vai ser bem pago e terá um futuro promissor”, disse Green. “Então, não acho que ele tenha com o que se preocupar. Todo mundo sabe do que ele é capaz. Ele vai receber aqui ou em outro lugar. Acho que o futuro dele é tão brilhante quanto jamais foi”.

Jonathan Kuminga de fato é um jogador promissor desde que chegou ao Golden State Warriors. Para muitos, ele era cotado como um futuro substituto para Green. Porém, o jovem jamais conseguiu se estabelecer e conquistar o espaço no elenco comandado por Steve Kerr.

Em 2024/25, por exemplo, Jonathan Kuminga atuou em apenas 47 jogos do Warriors, sendo dez deles como titular. As médias, assim, foram de 15.3 pontos e 4.6 rebotes, com apenas 24 minutos por jogo, mesmo sendo o terceiro maior pontuador do time.

De acordo com Logan Murdock, do The Ringer, os poucos minutos de Jonathan Kuminga seriam por conta de um problema de Kerr com ele. Isso porque, o técnico teria se irritado com a propensão do ala em buscar protagonismo, em detrimento do fluxo ofensivo da equipe.

“Apesar do seu talento, a propensão de Kuminga em buscar a individualidade em detrimento do fluxo ofensivo do Golden State irritou a comissão técnica. Durante um jogo, no final da temporada regular contra o Blazers, fontes da equipe afirmam que Kerr ficou furioso com o jovem. Isso porque, em vários momentos da partida, Kuminga desviou o olhar de Curry para criar seu próprio ataque”, disse Murdock.

Portanto, sem moral com Kerr, Jonathan Kuminga deve deixar o Warriors de Draymond Green em breve. O contrato com ala com o time este ano e os rumores indicam que o time deve fechar um sign-and-trade com ele. Ou seja, renovar o contrato para trocá-lo com um outro time.

