Draymond Green conversa com Joel Embiid após vitória

O Golden State Warriors venceu o Philadelphia 76ers na quinta-feira (02). O encontro permitiu uma recuperação do time da Califórnia, enquanto forçou a segunda derrota seguida do Sixers na atual temporada. No entanto, o principal destaque do jogo ficou para a conversa entre Draymond Green e Joel Embiid.

Ao fim do jogo, os ídolos de Warriors e 76ers conversaram por alguns minutos. O encontro levantou a curiosidade de torcedores e analistas da NBA. Logo depois, Green tratou de responder à NBC Sports Bay Area sobre o tema. Segundo ele, houve uma troca de experiências para Embiid lidar com as críticas que vem sofrendo.

“Eu disse a ele para continuar firme. Disse que sei como é sentir que o mundo inteiro está contra você. É difícil”, contou Green. “Todo mundo está contra ele agora, como se ele tivesse feito algo errado com a mãe deles. Porém, tudo que ele fez foi viver a vida, lidar com as lesões que teve e ser o melhor jogador. Ainda assim, ele recebe tanto ódio.

Joel Embiid de fato vem sendo alto de críticas na NBA. Os insultos mais duros começaram no início da atual temporada. No primeiros jogos, afinal, o 76ers decidiu afastá-lo para uma “gestão da lesão no joelho esquerdo”. Não demorou para ele retornar às quadras. Entretanto, novos ataques surgiram. Dessa vez, pela decisão do jogador de não jogar mais back to backs.

Draymond Green, no entanto, pediu para Joel Embiid não ligar. De acordo com ele, somente o astro e a equipe médica sabem o que é melhor para sua saúde física.

“Disse para ouvir seu corpo, continuar firme e esquecer todas as pessoas. Elas não sabem o que é preciso. Nem sobre é o que precisam para serem boas no que fazem. Porém, querem te criticar por algo em que você é ótimo. Claro, eu disse isso de uma forma um pouco diferente”, seguiu Green.

O astro do Sixers, inclusive, vem seguindo os conselhos de Green. Embora com as críticas, ele não tem enfrentado os jogos consecutivos. Entretanto, seus números sofreram uma queda consideráve. Enquanto sua equipe aparece em 11ª no Leste, ele tem médias de 24.1 pontos, 7.6 rebotes e 3.7 assistências.

