Donovan Mitchell lista grandes nomes da NBA e favorito ao MVP

Donovan Mitchell é um dos candidatos ao MVP da NBA. O astro, afinal, lidera o Cleveland Cavaliers à melhor campanha da Conferência Leste na temporada 2024/25. No entanto, ele não aparece nem no top-5 da última corrida pelo prêmio. Na liderança está Shai Gilgeous-Alexander. Algo que o astro do Cavs concorda.

“Shai Gilgeous-Alexander deveria ganhar o MVP da NBA este ano”, afirmou Donovan Mitchell.

O comentário de Mitchell aconteceu no Media Day do All-Star Game. Com o fim de uma geração estrelada, com LeBron James, Stephen Curry e Kevin Durant, o astro do Cavaliers foi questionado sobre quais serão os rostos do futuro da NBA. Ao citar o craque do Oklahoma City Thunder, ele o cravou como vencedor do prêmio.

“Acho que há muito talento na NBA. Quando você olha para os jogadores que já estão aqui, tem Gilgeous-Alexander, eu mesmo, Jayson Tatum. Há muito talento. Então, só teremos que ver como as coisas acontecem”, comentou Mitchell.

O jogador de Cleveland ainda citou outros jovens astros da NBA. Entre eles: “temos Anthony Adwards e Ja Morant. Há muito talento na liga. É difícil, não dá para citar apenas um”. O ala-armador ainda deixou de fora nomes como Luka Doncic, Cade Cunningham, Victor Wembanyama e Paolo Banchero.

Enquanto isso, Mitchell ainda citou nomes que sequer estão na NBA.

“Acho que AJ Dybantsa [também estará entre os rostos da NBA]. Nem sei dizer o sobrenome dele direito. Ele ainda está no ensino médio, mas vai ser incrível. Tem, também, Cooper Flagg”, completou o craque do Cavs.

A primeira das promessas citadas por Mitchell é de fato alguém cotado para brilhar na NBA. Ainda no ensino médio, Dybantsa é o grande nome dos EUA em sua categoria, graças ao seu atleticismo, que o garantem explosão e habilidade ofensiva além de sua idade.

O ala de 2,03 metros, aliás, já até se comprometeu com a universidade BYU para a próxima temporada da NBA. Seu nome era vinculado com a Universidade de Kentucky, mas ele preferiu o projeto de Brigham Young. Além disso, o jovem é cotado como a primeira escolha do Draft de 2026.

Cooper Flagg, por fim, está um pouco mais próximo de aparecer na NBA. Já no universitário, pelo programa de Duke, o ala é um dos melhores nomes do país e tem deixado sua faculdade entre as favoritas pelo título nacional. Portanto, é ranqueado como a primeira escolha de 2025.

