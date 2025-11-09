Donovan Mitchell decide e Cavaliers vira sobre Bulls

Donovan Mitchell brilhou no momento decisivo e o Cleveland Cavaliers bateu o Chicago Bulls, por 128 a 122, neste sábado (8). Em confronto de líderes do Leste, a equipe de Ohio vence o rival de divisão que vem em começo de campanha promissor na temporada, revertendo uma grande desvantagem. A equipe de Illinois, por outro lado, não conseguiu vencer em nenhum dos dois jogos do duro back-to-back em Milwaukee e Cleveland.
As duas equipes têm folga neste domingo, mas voltam para à quadra na próxima segunda-feira (10). O Cavaliers vai até a Flórida para enfrentar o Miami Heat. Enquanto isso, o Bulls recebe o San Antonio Spurs de Victor Wembanyama.
Com o resultado de hoje, Cleveland se isola na segunda posição do Leste e está a meio jogo de distância do líder Detroit Pistons. Chicago, que liderava o Leste até antes da rodada de sexta-feira, agora divide o terceiro posto com Philadelphia 76ers e Milwaukee Bucks.
Escalações
O Cleveland Cavaliers contou com três desfalques em sua rotação. O principal deles foi Darius Garland, preservado enquanto se recondiciona após a recuperação da lesão no dedo. Larry Nance Jr também se ausentou com um problema no joelho. Além disso, Max Strus segue como desfalque desde o começo de 2025/26. Assim, o quinteto de Kenny Atkinson teve Donovan Mitchell, Sam Merrill, De’Andre Hunter, Evan Mobley e Jarrett Allen.
Do mesmo modo, o Chicago Bulls segue sustentando dois desfalques importantes desde o começo da temporada. O armador Coby White ainda não estreou e segue ausente com uma lesão na panturrilha. Enquanto isso, Zach Collins também não jogou em 2025/26. Então, o quinteto titular de Billy Donovan tem se mantido com Tre Jones, Josh Giddey, Isaac Okoro, Matas Buzelis e Nikola Vucevic
Destaques
O Cavaliers de Donovan Mitchell não começou quente no perímetro contra o Bulls. A equipe acertou apenas uma de dez tentativas ao longo do primeiro quarto. No entanto, o jogo próximo a cesta compensou o problema. Evan Mobley e Jarrett Allen somaram 18 pontos nesse meio tempo. Era o suficiente para manter uma liderança constante, apesar de curta, contra um time de Chicago que acertava bolas de três, mas cometia turnovers demais.
No entanto, em sequência que começou no fim do primeiro período, a franquia de Illinois tomou as rédeas do jogo. Uma sequência brutal de 32 a 9 no placar que transformou uma desvantagem de oito pontos, uma das maiores do jogo pelo lado de Cleveland, em um 52 a 37 para o time visitante.
A segunda unidade de Chicago passou a dominar o jogo. Nomes como Ayo Dosunmu, Jalen Smith, Kevin Huerter e até Patrick Williams, tiveram grande impacto na reviravolta. Marcando por zona em alguns momentos, o Bulls até cedeu algumas bolas de três para o Cavaliers, mas quebrou o ritmo do rival no garrafão, tudo isso enquanto mantinha Donovan Mitchell sob controle. O astro chegou ao intervalo com três pontos.
Mas a virada do Cleveland Cavaliers sobre o Chicago Bulls foi totalmente proporcional a reviravolta de Donovan Mitchell na partida. O craque marcou 13 pontos no terceiro quarto. Assim, liderou a reação que rapidamente já colocou o time de Ohio apenas uma posse atrás no placar. Evan Mobley também foi peça central na reviravolta, com um terceiro quarto muito forte na pontuação, criação e defesa.
Enquanto os astros do time da casa se elevavam, os visitantes sentiam falta de seus principais cestinhas. Josh Giddey marcou 15 pontos em 18 arremessos, incluindo apenas dois em todo o segundo tempo. Matas Buzelis teve provavelmente seu pior jogo na campanha. O jovem ala teve problemas de faltas, turnovers e por fim, fez quatro pontos em 18 minutos. Nikola Vucevic, do mesmo modo, não chegou aos dois dígitos de pontuação, com apenas nove pontos.
Porém, outra vez mais, os coadjuvantes mantiveram o coletivo time de Chicago não só vivo, mas na frente do placar em grande parte do último quarto. Mas o problema foi na hora de chegar. Um turnover importante de Giddey, aliado a uma má decisão de Isaac Okoro (que fez muito bom jogo aliás) e uma falta de ataque de Vucevic, prejudicaram o time visitante nos instantes finais.
Enquanto isso, Donovan Mitchell cresceu. O astro, afinal, marcou 13 pontos no último quarto. Oito deles foram no último minuto e meio, transformando uma desvantagem de seis pontos em uma vitória por seis. Cleveland prevaleceu.
(6-3) Chicago Bulls 122 x 128 Cleveland Cavaliers (7-3)
Bulls
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Isaac Okoro
|19
|4
|3
|0
|0
|Jalen Smith
|18
|11
|4
|0
|1
|Tre Jones
|17
|6
|4
|1
|0
|Josh Giddey
|15
|9
|6
|2
|1
|Kevin Huerter
|15
|3
|3
|3
|1
Três pontos: 13/29 (44.8%) / Smith: 4/4
Cavaliers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Donovan Mitchell
|29
|6
|6
|1
|0
|De’Andre Hunter
|29
|4
|2
|0
|1
|Evan Mobley
|24
|8
|5
|0
|1
|Jaylon Tyson
|17
|7
|3
|2
|2
|Jarrett Allen
|11
|3
|2
|1
|2
Três pontos: 17/46 (37%) / Mitchell: 5/12
Outros jogos da rodada
Além da vitória do Cavaliers de Donovan Mitchell sobre o Bulls de Josh Giddey, a rodada deste sábado (8) ainda contou com mais sete partidas.
O Dallas Mavericks, enfim, voltou a vencer. Depois de quatro derrotas seguidas, o time texano superou o Washington Wizards em jogo duro. O ala Naji Marshall foi o cestinha com 30 pontos. A equipe agora espera pela volta de Anthony Davis.
Enquanto isso, o Atlanta Hawks bateu o Los Angeles Lakers de forma tranquila em duelo dos desfalcados. Apesar das baixas conhecidas de Los Angeles, Atlanta também viu Trae Young, Jalen Johnson, Kristaps Porzingis e Nickeil Alexander-Walker fora. Ainda assim venceram, interrompendo a sequência de vitórias do rival.
Quem também venceu foi o Philadelphia 76ers, em grande noite da dupla Tyrese Maxey e Joel Embiid. Além disso, Trendon Watford fez um triplo-duplo. O Miami Heat também triunfou no sábado, ao superar o Portland Trail Blazers em uma batalha ofensiva. Nikola Jovic foi o cestinha com 29 pontos.
O San Antonio Spurs teve trabalho mas venceu o New Orleans Pelicans no retorno de De’Aaron Fox, que acabou como cestinha do time. Trey Murphy III marcou 41 pontos, mas saiu derrotado. Além disso, o Denver Nuggets venceu o Indiana Pacers no Colorado, liderado por mais um triplo-duplo de Nikola Jokic. Por fim, liderado por Devin Booker, o Phoenix Suns venceu o Los Angeles Clippers outra vez.
(3-7) Dallas Mavericks 111 x 105 Washington Wizards (1-9)
Mavericks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Naji Marshall
|30
|8
|2
|3
|0
|PJ Washington
|14
|9
|5
|1
|1
|Brandon Williams
|14
|2
|6
|4
|0
|Cooper Flagg
|12
|7
|6
|2
|0
|Max Christie
|12
|7
|2
|3
|0
Três pontos: 6/24 (25%) / Marshall: 3/4
Wizards
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|CJ McCollum
|25
|6
|2
|2
|2
|Cam Whitmore
|19
|3
|0
|0
|0
|Alex Sarr
|17
|6
|5
|2
|3
|Marvin Bagley III
|10
|5
|1
|0
|1
|Kyshawn George
|10
|2
|3
|1
|0
Três pontos: 11/35 (31.4%) / Whitmore: 3/6
(7-3) Los Angeles Lakers 102 x 122 Atlanta Hawks (5-5)
Lakers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Luka Doncic
|22
|5
|11
|1
|0
|Dalton Knecht
|14
|4
|1
|0
|0
|Jake LaRavia
|13
|5
|2
|2
|1
|Jarred Vanderbilt
|12
|18
|2
|1
|1
|Deandre Ayton
|11
|5
|0
|0
|0
Três pontos: 12/30 (40%) / Doncic: 4/10
Hawks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Mouhamed Gueye
|21
|7
|7
|2
|1
|Zaccharie Risacher
|19
|1
|4
|2
|0
|Asa Newell
|17
|5
|0
|4
|1
|Vit Krejci
|17
|3
|1
|0
|1
|Dyson Daniels
|10
|8
|13
|1
|0
Três pontos: 16/39 (41%) / Gueye: 4/5
(5-5) Toronto Raptors 120 x 130 Philadelphia 76ers (6-3)
Raptors
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Immanuel Quickley
|22
|6
|6
|0
|0
|RJ Barrett
|22
|3
|6
|0
|0
|Brandon Ingram
|21
|8
|5
|0
|0
|Scottie Barnes
|18
|5
|4
|2
|2
|Collin Murray-Boyles
|12
|7
|1
|1
|2
Três pontos: 16/38 (42.1%) / Quickley: 5/9
76ers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Tyrese Maxey
|31
|4
|7
|1
|2
|Joel Embiid
|29
|6
|4
|0
|1
|Trendon Watford
|20
|17
|10
|0
|1
|Kelly Oubre Jr.
|19
|4
|1
|0
|2
|Quentin Grimes
|13
|2
|2
|0
|0
Três pontos: 10/35 (28.6%) / Grimes: 3/6
(5-4) Portland Trail Blazers 131 x 138 Miami Heat (6-4)
Blazers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Deni Avdija
|33
|11
|8
|0
|1
|Shaedon Sharpe
|21
|9
|1
|1
|0
|Jrue Holiday
|18
|9
|13
|4
|0
|Jerami Grant
|18
|3
|4
|1
|0
|Donovan Clingan
|13
|7
|0
|2
|2
Três pontos: 14/51 (27.5%) / Avdija: 3/9
Heat
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Nikola Jovic
|29
|9
|7
|2
|1
|Norman Powell
|22
|2
|3
|2
|0
|Pelle Larsson
|16
|1
|5
|0
|0
|Andrew Wiggins
|15
|3
|1
|2
|1
|Jaime Jaquez Jr.
|14
|12
|7
|1
|0
Três pontos: 10/35 (28.6%) / Jovic: 3/7
(2-7) New Orleans Pelicans 119 x 126 San Antonio Spurs (7-2)
Pelicans
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Trey Murphy III
|41
|9
|3
|1
|0
|Jeremiah Fears
|18
|3
|3
|2
|0
|Herb Jones
|15
|3
|4
|3
|0
|Derik Queen
|13
|5
|8
|0
|2
|Saddiq Bey
|10
|2
|4
|1
|0
Três pontos: 15/38 (39.5%) / Murphy: 5/11
Spurs
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|De’Aaron Fox
|24
|3
|3
|1
|0
|Victor Wembanyama
|18
|18
|3
|1
|3
|Devin Vassell
|16
|2
|0
|0
|1
|Harrison Barnes
|15
|2
|0
|0
|0
|Stephon Castle
|14
|4
|14
|1
|0
Três pontos: 14/40 (35%) / Vassell: 4/8
(1-8) Indiana Pacers 100 x 117 Denver Nuggets (7-2)
Pacers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Aaron Nesmith
|25
|1
|0
|4
|0
|Andrew Nembhard
|22
|0
|6
|0
|0
|Pascal Siakam
|14
|6
|5
|0
|0
|Jarace Walker
|8
|5
|2
|0
|0
|Jeremiah Robinson-Earl
|7
|5
|1
|1
|0
Três pontos: 8/35 (22.9%) / Nesmith: 3/4
Nuggets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Nikola Jokic
|32
|14
|14
|1
|0
|Tim Hardaway Jr.
|17
|3
|4
|0
|0
|Peyton Watson
|16
|7
|1
|3
|0
|Julian Strawther
|12
|6
|2
|0
|0
|Cam Johnson
|12
|2
|4
|2
|0
Três pontos: 8/27 (29.6%) / Hardaway: 5/9
(5-5) Phoenix Suns 114 x 103 Los Angeles Clippers (3-6)
Suns
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Devin Booker
|21
|10
|9
|0
|0
|Mark Williams
|19
|6
|0
|2
|0
|Dillon Brooks
|16
|2
|3
|2
|0
|Grayson Allen
|14
|0
|3
|1
|0
|Collin Gillespie
|13
|6
|4
|0
|0
Três pontos: 16/38 (42.1%) / O’Neale: 4/8
Clippers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Ivica Zubac
|21
|15
|4
|0
|0
|John Collins
|19
|4
|2
|1
|0
|James Harden
|13
|0
|13
|0
|0
|Bradley Beal
|12
|0
|3
|1
|0
|Nicolas Batum
|9
|3
|0
|1
|2
Três pontos: 10/33 (30.3%) / Batum: 3/7
