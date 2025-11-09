Donovan Mitchell decide e Cavaliers vira sobre Bulls

Donovan Mitchell brilhou no momento decisivo e o Cleveland Cavaliers bateu o Chicago Bulls, por 128 a 122, neste sábado (8). Em confronto de líderes do Leste, a equipe de Ohio vence o rival de divisão que vem em começo de campanha promissor na temporada, revertendo uma grande desvantagem. A equipe de Illinois, por outro lado, não conseguiu vencer em nenhum dos dois jogos do duro back-to-back em Milwaukee e Cleveland.

As duas equipes têm folga neste domingo, mas voltam para à quadra na próxima segunda-feira (10). O Cavaliers vai até a Flórida para enfrentar o Miami Heat. Enquanto isso, o Bulls recebe o San Antonio Spurs de Victor Wembanyama.

Com o resultado de hoje, Cleveland se isola na segunda posição do Leste e está a meio jogo de distância do líder Detroit Pistons. Chicago, que liderava o Leste até antes da rodada de sexta-feira, agora divide o terceiro posto com Philadelphia 76ers e Milwaukee Bucks.

Escalações

O Cleveland Cavaliers contou com três desfalques em sua rotação. O principal deles foi Darius Garland, preservado enquanto se recondiciona após a recuperação da lesão no dedo. Larry Nance Jr também se ausentou com um problema no joelho. Além disso, Max Strus segue como desfalque desde o começo de 2025/26. Assim, o quinteto de Kenny Atkinson teve Donovan Mitchell, Sam Merrill, De’Andre Hunter, Evan Mobley e Jarrett Allen.

Do mesmo modo, o Chicago Bulls segue sustentando dois desfalques importantes desde o começo da temporada. O armador Coby White ainda não estreou e segue ausente com uma lesão na panturrilha. Enquanto isso, Zach Collins também não jogou em 2025/26. Então, o quinteto titular de Billy Donovan tem se mantido com Tre Jones, Josh Giddey, Isaac Okoro, Matas Buzelis e Nikola Vucevic

Destaques

O Cavaliers de Donovan Mitchell não começou quente no perímetro contra o Bulls. A equipe acertou apenas uma de dez tentativas ao longo do primeiro quarto. No entanto, o jogo próximo a cesta compensou o problema. Evan Mobley e Jarrett Allen somaram 18 pontos nesse meio tempo. Era o suficiente para manter uma liderança constante, apesar de curta, contra um time de Chicago que acertava bolas de três, mas cometia turnovers demais.

No entanto, em sequência que começou no fim do primeiro período, a franquia de Illinois tomou as rédeas do jogo. Uma sequência brutal de 32 a 9 no placar que transformou uma desvantagem de oito pontos, uma das maiores do jogo pelo lado de Cleveland, em um 52 a 37 para o time visitante.

A segunda unidade de Chicago passou a dominar o jogo. Nomes como Ayo Dosunmu, Jalen Smith, Kevin Huerter e até Patrick Williams, tiveram grande impacto na reviravolta. Marcando por zona em alguns momentos, o Bulls até cedeu algumas bolas de três para o Cavaliers, mas quebrou o ritmo do rival no garrafão, tudo isso enquanto mantinha Donovan Mitchell sob controle. O astro chegou ao intervalo com três pontos.

Mas a virada do Cleveland Cavaliers sobre o Chicago Bulls foi totalmente proporcional a reviravolta de Donovan Mitchell na partida. O craque marcou 13 pontos no terceiro quarto. Assim, liderou a reação que rapidamente já colocou o time de Ohio apenas uma posse atrás no placar. Evan Mobley também foi peça central na reviravolta, com um terceiro quarto muito forte na pontuação, criação e defesa.

Enquanto os astros do time da casa se elevavam, os visitantes sentiam falta de seus principais cestinhas. Josh Giddey marcou 15 pontos em 18 arremessos, incluindo apenas dois em todo o segundo tempo. Matas Buzelis teve provavelmente seu pior jogo na campanha. O jovem ala teve problemas de faltas, turnovers e por fim, fez quatro pontos em 18 minutos. Nikola Vucevic, do mesmo modo, não chegou aos dois dígitos de pontuação, com apenas nove pontos.

Porém, outra vez mais, os coadjuvantes mantiveram o coletivo time de Chicago não só vivo, mas na frente do placar em grande parte do último quarto. Mas o problema foi na hora de chegar. Um turnover importante de Giddey, aliado a uma má decisão de Isaac Okoro (que fez muito bom jogo aliás) e uma falta de ataque de Vucevic, prejudicaram o time visitante nos instantes finais.

Enquanto isso, Donovan Mitchell cresceu. O astro, afinal, marcou 13 pontos no último quarto. Oito deles foram no último minuto e meio, transformando uma desvantagem de seis pontos em uma vitória por seis. Cleveland prevaleceu.

(6-3) Chicago Bulls 122 x 128 Cleveland Cavaliers (7-3)

Bulls

Jogador PTS REB AST STL BLK Isaac Okoro 19 4 3 0 0 Jalen Smith 18 11 4 0 1 Tre Jones 17 6 4 1 0 Josh Giddey 15 9 6 2 1 Kevin Huerter 15 3 3 3 1

Três pontos: 13/29 (44.8%) / Smith: 4/4

Cavaliers

Jogador PTS REB AST STL BLK Donovan Mitchell 29 6 6 1 0 De’Andre Hunter 29 4 2 0 1 Evan Mobley 24 8 5 0 1 Jaylon Tyson 17 7 3 2 2 Jarrett Allen 11 3 2 1 2

Três pontos: 17/46 (37%) / Mitchell: 5/12

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Cavaliers de Donovan Mitchell sobre o Bulls de Josh Giddey, a rodada deste sábado (8) ainda contou com mais sete partidas.

O Dallas Mavericks, enfim, voltou a vencer. Depois de quatro derrotas seguidas, o time texano superou o Washington Wizards em jogo duro. O ala Naji Marshall foi o cestinha com 30 pontos. A equipe agora espera pela volta de Anthony Davis.

Enquanto isso, o Atlanta Hawks bateu o Los Angeles Lakers de forma tranquila em duelo dos desfalcados. Apesar das baixas conhecidas de Los Angeles, Atlanta também viu Trae Young, Jalen Johnson, Kristaps Porzingis e Nickeil Alexander-Walker fora. Ainda assim venceram, interrompendo a sequência de vitórias do rival.

Quem também venceu foi o Philadelphia 76ers, em grande noite da dupla Tyrese Maxey e Joel Embiid. Além disso, Trendon Watford fez um triplo-duplo. O Miami Heat também triunfou no sábado, ao superar o Portland Trail Blazers em uma batalha ofensiva. Nikola Jovic foi o cestinha com 29 pontos.

O San Antonio Spurs teve trabalho mas venceu o New Orleans Pelicans no retorno de De’Aaron Fox, que acabou como cestinha do time. Trey Murphy III marcou 41 pontos, mas saiu derrotado. Além disso, o Denver Nuggets venceu o Indiana Pacers no Colorado, liderado por mais um triplo-duplo de Nikola Jokic. Por fim, liderado por Devin Booker, o Phoenix Suns venceu o Los Angeles Clippers outra vez.

(3-7) Dallas Mavericks 111 x 105 Washington Wizards (1-9)

Mavericks

Jogador PTS REB AST STL BLK Naji Marshall 30 8 2 3 0 PJ Washington 14 9 5 1 1 Brandon Williams 14 2 6 4 0 Cooper Flagg 12 7 6 2 0 Max Christie 12 7 2 3 0

Três pontos: 6/24 (25%) / Marshall: 3/4

Wizards

Jogador PTS REB AST STL BLK CJ McCollum 25 6 2 2 2 Cam Whitmore 19 3 0 0 0 Alex Sarr 17 6 5 2 3 Marvin Bagley III 10 5 1 0 1 Kyshawn George 10 2 3 1 0

Três pontos: 11/35 (31.4%) / Whitmore: 3/6

(7-3) Los Angeles Lakers 102 x 122 Atlanta Hawks (5-5)

Lakers

Jogador PTS REB AST STL BLK Luka Doncic 22 5 11 1 0 Dalton Knecht 14 4 1 0 0 Jake LaRavia 13 5 2 2 1 Jarred Vanderbilt 12 18 2 1 1 Deandre Ayton 11 5 0 0 0

Três pontos: 12/30 (40%) / Doncic: 4/10

Hawks

Jogador PTS REB AST STL BLK Mouhamed Gueye 21 7 7 2 1 Zaccharie Risacher 19 1 4 2 0 Asa Newell 17 5 0 4 1 Vit Krejci 17 3 1 0 1 Dyson Daniels 10 8 13 1 0

Três pontos: 16/39 (41%) / Gueye: 4/5

(5-5) Toronto Raptors 120 x 130 Philadelphia 76ers (6-3)

Raptors

Jogador PTS REB AST STL BLK Immanuel Quickley 22 6 6 0 0 RJ Barrett 22 3 6 0 0 Brandon Ingram 21 8 5 0 0 Scottie Barnes 18 5 4 2 2 Collin Murray-Boyles 12 7 1 1 2

Três pontos: 16/38 (42.1%) / Quickley: 5/9

76ers

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Maxey 31 4 7 1 2 Joel Embiid 29 6 4 0 1 Trendon Watford 20 17 10 0 1 Kelly Oubre Jr. 19 4 1 0 2 Quentin Grimes 13 2 2 0 0

Três pontos: 10/35 (28.6%) / Grimes: 3/6

(5-4) Portland Trail Blazers 131 x 138 Miami Heat (6-4)

Blazers

Jogador PTS REB AST STL BLK Deni Avdija 33 11 8 0 1 Shaedon Sharpe 21 9 1 1 0 Jrue Holiday 18 9 13 4 0 Jerami Grant 18 3 4 1 0 Donovan Clingan 13 7 0 2 2

Três pontos: 14/51 (27.5%) / Avdija: 3/9

Heat

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jovic 29 9 7 2 1 Norman Powell 22 2 3 2 0 Pelle Larsson 16 1 5 0 0 Andrew Wiggins 15 3 1 2 1 Jaime Jaquez Jr. 14 12 7 1 0

Três pontos: 10/35 (28.6%) / Jovic: 3/7

(2-7) New Orleans Pelicans 119 x 126 San Antonio Spurs (7-2)

Pelicans

Jogador PTS REB AST STL BLK Trey Murphy III 41 9 3 1 0 Jeremiah Fears 18 3 3 2 0 Herb Jones 15 3 4 3 0 Derik Queen 13 5 8 0 2 Saddiq Bey 10 2 4 1 0

Três pontos: 15/38 (39.5%) / Murphy: 5/11

Spurs

Jogador PTS REB AST STL BLK De’Aaron Fox 24 3 3 1 0 Victor Wembanyama 18 18 3 1 3 Devin Vassell 16 2 0 0 1 Harrison Barnes 15 2 0 0 0 Stephon Castle 14 4 14 1 0

Três pontos: 14/40 (35%) / Vassell: 4/8

(1-8) Indiana Pacers 100 x 117 Denver Nuggets (7-2)

Pacers

Jogador PTS REB AST STL BLK Aaron Nesmith 25 1 0 4 0 Andrew Nembhard 22 0 6 0 0 Pascal Siakam 14 6 5 0 0 Jarace Walker 8 5 2 0 0 Jeremiah Robinson-Earl 7 5 1 1 0

Três pontos: 8/35 (22.9%) / Nesmith: 3/4

Nuggets

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 32 14 14 1 0 Tim Hardaway Jr. 17 3 4 0 0 Peyton Watson 16 7 1 3 0 Julian Strawther 12 6 2 0 0 Cam Johnson 12 2 4 2 0

Três pontos: 8/27 (29.6%) / Hardaway: 5/9

(5-5) Phoenix Suns 114 x 103 Los Angeles Clippers (3-6)

Suns

Jogador PTS REB AST STL BLK Devin Booker 21 10 9 0 0 Mark Williams 19 6 0 2 0 Dillon Brooks 16 2 3 2 0 Grayson Allen 14 0 3 1 0 Collin Gillespie 13 6 4 0 0

Três pontos: 16/38 (42.1%) / O’Neale: 4/8

Clippers

Jogador PTS REB AST STL BLK Ivica Zubac 21 15 4 0 0 John Collins 19 4 2 1 0 James Harden 13 0 13 0 0 Bradley Beal 12 0 3 1 0 Nicolas Batum 9 3 0 1 2

Três pontos: 10/33 (30.3%) / Batum: 3/7

