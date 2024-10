Doncic e Thompson brilham e Mavericks derrota Spurs

Ao lado de Luka Doncic, Klay Thompson brilhou em sua estreia e o Dallas Mavericks superou o San Antonio Spurs por 120 a 109, nessa quinta-feira (24). A partida marcou a estreia do arremessador em Dallas, além de outros nomes, como Naji Marshall e Quentin Grimes. Do mesmo modo, Chris Paul e Harrison Barnes jogaram pela primeira vez no rival texano, mas foi o Mavericks quem venceu.

A equipe da casa, uma das favoritas ao título da NBA em 2024/25, começou com uma grande apresentação, sobretudo no segundo tempo. Agora, o time viaja ao Arizona para enfrentar um de seus principais rivais recentes, o Phoenix Suns, no próximo sábado (26).

O Spurs também começa a temporada com expectativa de progresso, mas, apesar de bons momentos esporádicos, não conseguiu manter a consistência em um jogo equilibrado por 48 minutos. A equipe também só volta a jogar no próximo sábado, em mais um clássico texano, desta vez contra o Houston Rockets.

Publicidade

Confira como foi a vitória do Mavericks sobre o Spurs, com grandes atuações de Luka Doncic e Klay Thompson.

Mavericks esquenta no segundo tempo

A vitória de Dallas parece ter sido mais tranquila do que realmente foi. A equipe demorou a embalar, com um primeiro tempo bem ruim. É verdade que o Mavericks não esteve mais de duas posses atrás do placar em nenhum momento, mas foi o San Antonio quem liderou a maior parte dos primeiros 24 minutos. A equipe da casa, sobretudo, arremessava mal, com seis conversões em 23 tentativas.

Publicidade

Mas a história mudou a partir do terceiro quarto. Luka Doncic, que se limitava a chutar do perímetro em isolações, passou a dialogar mais com os companheiros, seja com o pick-and-roll com Dereck Lively II ou nas movimentações fora da bola, encontrando arremessadores livres. A equipe, que havia marcado 47 pontos e convertido seis bolas de três no primeiro tempo, fez 40 pontos e converteu sete bolas triplas apenas no terceiro período.

Klay Thompson brilhou nesses minutos, com oito pontos e duas bolas triplas. O camisa 31 ainda não havia jogado com Doncic, que foi desfalque nos amistosos, e se mostrou muito confortável ao lado do esloveno. Além disso, fez até bloqueios para o camisa 77, gerando trocas de marcação que lhe davam espaço para chutar.

Publicidade

E se Thompson, até ali, era o melhor jogador do Mavericks, Doncic apareceu para sacramentar a vitória sobre o rival. Os chutes que até então não estavam caindo, começaram a cair em profusão. Com uma rápida sequência inicial, Dallas chegou a abrir 21 pontos ainda no começo do último quarto.

Apesar da breve reação de San Antonio, a equipe apenas administrou o resultado, chegando a colocar reservas em quadra nos minutos finais.

Spurs compete, mas exagera nos erros

Contra um dos favoritos da conferência, a equipe visitante competiu, principalmente na defesa. Com trocas de marcação, forte proteção de aro e recuperações, San Antonio não permitiu que Dallas se sentisse confortável. Luka e Kyrie, não produziram muito por um bom tempo.

Publicidade

Porém, foi no próprio ataque que o time encontrou dificuldades. Apesar de desempenhos muito bons de Harrison Barnes e Justin Champagnie desde que a partida começou, a equipe teve dificuldades. Afinal, cometeu 19 erros de ataque. Oito deles, aliás, aconteceram ainda nos primeiros 12 minutos.

Apesar de diminuir o volume de erros ao longo do confronto, o Spurs não conseguiu igualar a produção do Mavericks no perímetro. Foram apenas 12 bolas triplas contra 19 do rival. E acima de tudo, foi uma noite difícil para Victor Wembanyama.

Publicidade

O francês marcou apenas 17 pontos, acertando cinco de 18 arremessos. Dessas 18 tentativas, oito vieram do perímetro, onde a primeira escolha do Draft de 2023 só acertou uma vez. Por fim, também foi o líder de erros de ataque da equipe com quatro. O pivô enfrentou múltiplos defensores ao longo da noite, não só pivôs. Isso incluiu até mesmo, Thompson e Doncic, o que encaminhou a vitória do Mavericks sobre o Spurs.

Apesar dos problemas ofensivos, é justo dizer que a franquia texana tentou movimentar mais a bola em um jogo mais fluído do que o normal. Mas a falta de química e uma boa defesa do Mavericks ao longo de toda a noite, dificultaram o caminho para um bom resultado.

Publicidade

(0-1) San Antonio Spurs 109 x 120 Dallas Mavericks (1-0)

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Julian Champagnie 18 7 3 1 2 Jeremy Sochan 18 6 2 0 0 Harrison Barnes 17 4 2 1 0 Victor Wembanyama 17 9 1 0 1 Chris Paul 3 7 8 1 0

Três pontos: 12-36; Champagnie: 4-8

Publicidade

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Luka Doncic 28 10 8 1 1 Klay Thompson 22 7 1 3 0 Dereck Lively II 15 11 6 1 0 Kyrie Irving 15 3 2 2 1 P.J Washington 11 5 2 1 0

Três pontos: 19-44; Thompson: 6-10

Publicidade

Leia mais!

Além da vitória do Dallas Mavericks de Klay Thompson e Luka Doncic sobre o San Antonio Spurs de Victor Wembanyama, outros três jogos aconteceram nessa quinta.

Boston Celtics, Oklahoma City Thunder e Minnesota Timberwolves venceram. Então, confira as estatísticas dessas partidas.

(2-0) Boston Celtics 122 x 102 Washington Wizards (0-1)

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaylen Brown 27 8 3 4 0 Jayson Tatum 25 11 6 1 0 Derrick White 19 4 4 1 0 Payton Pritchard 15 1 2 0 0 Neemias Queta 12 7 0 0 0

Três pontos: 17-45; Pritchard: 5-10

Publicidade

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Jordan Poole 26 1 4 4 1 Jonas Valanciunas 18 5 2 0 0 Kyle Kuzma 12 2 1 1 1 Bilal Coulibaly 8 6 6 1 0 Marvin Bagley III 8 6 1 0 0

Três pontos: 7-36; Poole: 6-11

Publicidade

(1-0) Oklahoma City Thunder 102 x 87 Denver Nuggets (0-1)

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 28 7 8 2 3 Chet Holmgren 25 14 5 2 4 Aaron Wiggins 15 6 1 1 2 Jalen Williams 12 3 3 0 3 Isaiah Joe 7 2 1 0 0

Três pontos: 8-36; Dieng: 2-3

Publicidade

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 16 12 13 2 1 Christian Braun 16 7 1 2 2 Michael Porter Jr. 15 8 2 1 0 Aaron Gordon 12 9 2 1 0 Jamal Murray 12 6 4 2 0

Três pontos: 7-39; Porter: 3-10

Publicidade

(1-1) Minnesota Timberwolves 117 x 115 Sacramento Kings (0-1)

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Julius Randle 33 5 4 0 0 Anthony Edwards 32 7 4 1 0 Naz Reid 19 13 3 0 0 Nickeil Alexander-Walker 9 1 2 0 0 Donte DiVincenzo 9 1 2 0 0

Três pontos: 20-50; Randle: 5-6

Publicidade

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK DeMar DeRozan 26 8 2 1 0 Domantas Sabonis 24 8 1 2 1 Keegan Murray 23 11 2 0 0 Malik Monk 17 1 4 0 0 De’Aaron Fox 15 2 11 1 0

Três pontos: 11-29; Murray: 5-10

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA